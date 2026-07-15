Barranquilla y la 'Isla Feliz' a solo una hora de distancia: Wingo revoluciona conectividad regional

La aerolínea Wingo inauguró oficialmente su nueva ruta directa entre Barranquilla y Aruba. Este vuelo convierte a Wingo en la única compañía en ofrecer una conexión sin escalas entre estos dos destinos, reduciendo el tiempo de viaje a tan solo una hora de distancia.

El despegue inaugural se realizó desde el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, marcando el inicio de una operación que promete dinamizar el turismo y los negocios entre el departamento del Atlántico y la 'Isla Feliz'.

Detalles de la operación y accesibilidad

La nueva ruta operará de manera regular con dos frecuencias semanales, los días jueves y domingos. Wingo ha dispuesto aeronaves Boeing 737-800 con capacidad para 186 pasajeros para cubrir este trayecto, ofreciendo un total de más de 18 mil sillas hasta enero de 2027.

Uno de los atractivos principales de este lanzamiento es la competitividad de sus tarifas, que inician desde los USD 119 por trayecto, con impuestos ya incluidos.



Además, los vuelos cuentan con horarios matutinos, diseñados estratégicamente para que los viajeros puedan aprovechar al máximo su primer día de estadía en cualquiera de los dos destinos.

Un vínculo cultural y económico

Más allá del transporte, esta conexión busca estrechar lazos históricos y culturales. Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo, destacó que existe una importante comunidad barranquillera residente en Aruba y que ambos territorios comparten expresiones culturales potentes, como sus emblemáticos carnavales.

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, señaló que esta ruta es una muestra de que el plan "Atlántico para el mundo" es una realidad. Según el mandatario, cada conexión internacional fortalece la competitividad del departamento, atrae inversión y multiplica las oportunidades para los ciudadanos.

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En la misma línea, la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, enfatizó que este vuelo consolida a Barranquilla como un destino turístico inmersivo y genera nuevos empleos e ingresos.

Barranquilla: Eje estratégico de Wingo

Con la adición de Aruba, Barranquilla ya suma seis destinos conectados directamente a través de Wingo: Bogotá, Medellín, San Andrés, Panamá y Bucaramanga. Esta expansión reafirma la apuesta de la aerolínea por el crecimiento de la conectividad desde la capital del Atlántico.

A nivel nacional, Wingo se consolida como la aerolínea líder en conectar a Colombia con Aruba, ofreciendo vuelos directos desde cinco ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y, ahora, Barranquilla.