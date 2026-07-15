Cuatro heridos, entre ellos dos niñas de 11 y 14 años deja atentado en Barranquilla

En delicado estado de salud permanecen dos niñas, de 11 y 14 años, que resultaron heridas en un atentado perpetrado la tarde del día anterior en el barrio La Luz de Barranquilla. En el ataque también fueron lesionados una mujer de 45 años y un joven de 19.

Según el reporte de la Policía, el atentado habría sido cometido por un delincuente conocido con el alias de 'Julito', quien llegó como parrillero en una motocicleta hasta una vivienda ubicada en la calle 10 con carrera 21 y disparó sin ningún tipo de contemplación contra los que estaban dentro.

De acuerdo con las autoridades, el ataque iba dirigido, al parecer, contra Camilo Andrés Cantillo Lugo, de 19 años, quien recibió dos impactos de bala. El joven es señalado como presunto integrante de una estructura criminal que mantiene enfrentamientos con el grupo conocido como 'Nueva Generación Los del Freseo'. Sin embargo, el atacante disparó contra todos los que estaban en la sala de la vivienda, sin importar que entre las víctimas había dos menores de edad.

La niña de 11 años recibió un impacto de bala en la parte superior del pecho, mientras que la adolescente de 14 años fue herida con un disparo en la cabeza.



Otros Atentados

Las confrontaciones entre bandas criminales dejaron otras víctimas la noche anterior. Una hora después del atentado en el barrio La Luz, sicarios asesinaron a un hombre de 33 años y dejaron herido a otro en hechos registrados en el barrio Miraflores del municipio de Malambo.

La víctima mortal es Óscar Luis Quintana Vergara, de 33 años, mecánico de profesión, quien recibió cinco impactos de bala. En el mismo ataque resultó herido Elimelec Conrado Lamar, de 32 años, operador de maquinaria pesada, a quien le dispararon en tres ocasiones.

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El ataque fue cometido por un sicario que llegó en un motocarro y les disparó sin mediar palabras cuando se encontraban concentrados arreglando una motocicleta.

Solo unos minutos después en el barrio Rebolo, suroriente de Barranquilla, se registró otro atentado en el que fue asesinado Elean Eliécer Isaza De Alba, de 21 años.

Según la información preliminar, la víctima caminaba desde su lugar de trabajo hacia su vivienda cuando fue interceptada por un hombre que se movilizaba a pie y le disparó en repetidas ocasiones.