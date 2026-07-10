Fiscalía reprograma indagatoria a expresidente Uribe para agosto por solicitud de la defensa

La Fiscalía General de la Nación reprogramó la diligencia de indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro de la investigación relacionada con las masacres de La Granja, El Aro y el homicidio de Jesús María Valle.

La audiencia, que inicialmente estaba prevista para el 24 de julio, se realizará ahora los días martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto de 2026.

La reprogramación se conoce en medio de varios pronunciamientos alrededor del proceso judicial que enfrenta el exmandatario. La defensa del expresidente Uribe ha sostenido que hay solicitudes probatorias que, según afirma, aún no han sido practicadas, por lo que considera que avanzar con la diligencia de indagatoria sin esos elementos afectaría las garantías procesales.

Al debate también se sumó un grupo de 38 juristas, que expresó públicamente su preocupación por las recientes decisiones adoptadas por la Fiscalía dentro de la investigación que involucra al expresidente Uribe.



Foto: AFP.

En un comunicado, los abogados hicieron un llamado para que las actuaciones judiciales se desarrollen con pleno respeto por las garantías constitucionales y procesales. En ese pronunciamiento solicitaron que el proceso avance con estricto respeto por “el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la contradicción y la igualdad de armas”.

A este escenario se suma la decisión anunciada por el padre y el hermano del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve de no comparecer nuevamente a rendir declaración ante la Fiscalía dentro de esta investigación.

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La determinación fue comunicada mediante un escrito firmado por su abogado, Sergio Clavijo, quien explicó que Óscar Antonio Monsalve Correa y Óscar Hernán Monsalve Pineda ya habían declarado anteriormente dentro del proceso seguido contra el expresidente Uribe por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

En el comunicado, el defensor señaló “Mis representados comparecieron oportunamente ante la administración de justicia y rindieron de forma veraz su testimonio en el proceso penal adelantado ante el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora, nuevamente han sido citados para rendir declaración en el marco de las actuaciones que adelanta la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia”.

El abogado agregó que, tras evaluar lo ocurrido durante su anterior comparecencia, ambos decidieron “de manera libre, consciente, voluntaria e informada, no comparecer a rendir nueva declaración”.