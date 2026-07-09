Familiares de Monsalve no declararán en caso El Aro y La Granja contra expresidente Uribe

El padre y el hermano del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve informaron a la Fiscalía General de la Nación que no comparecerán a rendir declaración dentro de la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja, proceso por el cual el exmandatario fue citado a indagatoria para el próximo 24 de julio.

La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento de su abogado, Sergio Clavijo, quien explicó que Óscar Antonio Monsalve Correa y Óscar Hernán Monsalve Pineda ya habían declarado previamente ante la justicia en el proceso seguido contra el expresidente Uribe por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

“Mis representados comparecieron oportunamente ante la administración de justicia y rindieron de forma veraz su testimonio en el proceso penal adelantado ante el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora, nuevamente han sido citados para rendir declaración en el marco de las actuaciones que adelanta la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia”, señaló el defensor.

Según el comunicado, tras analizar lo ocurrido durante su anterior comparecencia, ambos decidieron “de manera libre, consciente, voluntaria e informada, No Comparecer a rendir nueva declaración”.



El abogado sostuvo que la determinación responde a razones de seguridad. “Esta decisión obedece a la falta de garantías en su seguridad, integridad personal, buen nombre, dignidad y tranquilidad familiar. La estigmatización, los señalamientos públicos y la exposición mediática de la que fueron objeto inmediatamente después de su anterior testimonio (…) conllevan a tomar la presente determinación”, indicó.

En el documento también se afirma que, en medio del actual contexto político del país, sus representados consideran que no existen condiciones suficientes para volver a declarar. “En un contexto de profunda polarización política en Colombia, donde un precandidato presidencial fue asesinado en junio de 2025 por sus posiciones políticas e incluso se ha asesinado a periodistas que cuentan con esquemas de protección, mis representados estiman que no cuentan con las mínimas condiciones de seguridad para una nueva comparecencia que los expondría nuevamente”.

El pronunciamiento agrega que el senador Iván Cepeda Castro “no reconoce el resultado de las urnas que proclamó al actual presidente electo” y sostiene que, debido a que la versión entregada por los Monsalve sería contraria a los intereses del congresista, prefieren evitar una nueva exposición pública que, según afirman, les ha generado “un estado de intranquilidad y zozobra”.

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El abogado también precisó que sus clientes consideran cumplido su deber de colaborar con la justicia. “Mis representados ya cumplieron plenamente con su deber ciudadano de colaboración con la justicia. No poseen información adicional que aportar. Su decisión no constituye acto de desobediencia ni pretende obstaculizar la administración de justicia. Por el contrario, es el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales a la vida, a la seguridad y a la protección de su dignidad”.

Finalmente, informó que la determinación ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía. “El día de ayer presenté formalmente ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia el memorial en el que se informa esta decisión y se suministran los datos de contacto disponibles”.

Como antecedente, en su última comparecencia judicial Óscar Antonio Monsalve Correa y Óscar Hernán Monsalve Pineda coincidieron en manifestar que, según su versión, recibieron ofrecimientos y propuestas por parte del senador Iván Cepeda para que declararan en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.