Fiscalía mantiene indagatoria a Uribe y niega aplazar diligencia por masacres de El Aro y La Granja

La Fiscalía General de la Nación negó la solicitud de aplazar la diligencia de indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez, programada para el próximo 24 de julio, dentro de la investigación que adelanta por las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia en 1996 y 1997, así como por la muerte de Jesús María Valle, hechos que son objeto de investigación por el periodo en el que el expresidente Uribe se desempeñó como gobernador de ese departamento.

En desarrollo del proceso que se surte bajo la Ley 600, la Procuraduría había solicitado posponer la diligencia al advertir que aún no se habían practicado varias pruebas previamente decretadas por la propia Fiscalía. Sin embargo, el ente investigador rechazó esa petición y mantuvo la fecha inicialmente fijada para la indagatoria.

Tras conocer la decisión, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde cuestionó los argumentos expuestos por la Fiscalía para mantener la diligencia. “En la respuesta la Fiscalía aduce que tiene elementos suficientes para inferir que yo puedo ser autor o partícipe de los delitos de lesa humanidad. Detrás de esto está el compromiso de la Fiscalía con Iván Velásquez, con la JEP, con Cepeda y con Petro, a quien quieren entregar el trofeo de dejarme preso y llevarme a la cárcel por el resto de mi vida”, escribió.

En el mismo mensaje, el exmandatario sostuvo que el proceso tiene un trasfondo político y cuestionó el momento en el que fue citado a rendir indagatoria. “Este proceso empezó en 1998. El carácter político lo ratificó el llamado a Indagatoria tres días antes de elecciones, para ayudar a Cepeda en la convicción que él ganaría las elecciones como lo expresa el comentario general de quienes trabajan en la Fiscalía. En el régimen que termina Cepeda se puede burlar impunemente de la ley, ya anuncia subversión al Presidente Electo. En mi caso desconocen derechos fundamentales para condenarme”, afirmó.



Posteriormente, Uribe insistió en que la falta de práctica de las pruebas solicitadas limita el ejercicio de su defensa dentro del proceso. “La ley dice que la Indagatoria es un medio de defensa, pero sin la práctica de las pruebas no tendré manera de defenderme”, manifestó.

Con esta decisión, la Fiscalía mantiene la citación para el próximo 24 de julio, fecha en la que el expresidente deberá comparecer a la diligencia de indagatoria dentro de la investigación por las masacres de El Aro y La Granja y el homicidio de Jesús María Valle.