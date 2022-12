Vamos a derrotar la corrupción en las urnas y no en Twitter: Claudia López

Este jueves, en el X Congreso Nacional de la Alianza Verde, fue proclamada Claudia López como su candidata oficial a la Presidencia de la República para 2018.



“Vamos a salir a convencer a Colombia de que derrotemos la corrupción en las urnas, no en Facebook ni en Twitter ni quejándose. Que la salud no sea un negocio sino un derecho y que los jóvenes culminen sus estudios y tengan garantizado por lo menos dos años de educación superior”, dijo la senadora López en Mañanas BLU.



Sobre una posible coalición con Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo, López resaltó las cualidades de cada uno.



“Con Robledo uno puede tener muchas diferencias, pero es un líder serio. Fajardo ha demostrado que produce resultados, limpio y con visión. Les propuse tratemos de hacer una coalición más de centro que de izquierda, más de ciudadanos que de partidos y dispuesta a dar un cambio”, indicó.



Agregó que, finalmente, serán los ciudadanos con su voto los encargados de elegir un candidato único. “Espero que, a noviembre, después de meses de conversaciones, espero que tengamos dos cosas muy concretas: un programa conjunto y un mecanismo que escoja un solo candidato que espero ganarla”, señaló.



También dijo que al que gane “se tiene que apoyar con toda seriedad porque no se puede volver en una feria de vanidades y egos perdemos la oportunidad de derrotar la corrupción”.



Le puede interesar: Claudia López fue proclamada candidata oficial de Alianza Verde a la Presidencia.



Asimismo, se refirió a los acercamientos de Humberto de la Calle. “La próxima semana seguro nos sentaremos los tres, lo llamaremos y le diremos qué es lo que propone para tomar decisiones”.



En el sector económico, López resaltó que es necesario bajarles a las empresas al 35% la tasa de impuestos, ampliar la base del número de personas que pagan renta y “derrotar el impuesto más caro que pagan los colombianos que es el de la corrupción”.



Finalmente, señaló que “uno siempre tiene que estar atento a las reflexiones y a escuchar. Lo peor, en la política, es encerrarse entre quienes le dicen que todo está perfecto. Todas las criticas hay que escucharlas”.

