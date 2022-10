Vargas Lleras pide no tener en cuenta votos de colombianos que residen en Venezuela

El candidato a la Presidencia de la República Germán Vargas Lleras aseguró que en el país hay 1´200.000 venezolanos con datos de Migración Colombia.

Por algunos problemas de seguridad que se presentaron en el país como consecuencia de ciudadanos venezolanos que eligieron delinquir, Vargas Lleras dijo que hay una situación crítica y pidió que los votos desde Venezuela no sean tenidos en cuenta para el 27 de mayo.

“Lo peor está aún por venir. El 22 de abril tendrán lugar las elecciones, si así se pueden llamar, para refrendar la dictadura de Maduro. Y vendrán miles y miles de colombianos y colombo-venezolanos al país. Tenemos que tener en cuenta que al Gobierno venezolano nada le importa el problema. Menos votos para la oposición. Abandonaron al pueblo de Venezuela, lo sacrificaron para perpetuarse en el poder”, afirmó.

Y dijo que le pide al Gobierno no tener en cuenta las votaciones que se realicen en Venezuela. “Le pido al Gobierno que no reconozca lo que va a ocurrir el 22 de abril y le recomiendo contemplar la posibilidad de que los votos que se depositan en Venezuela en el proceso electoral para escoger al próximo presidente de Colombia, no sean tenidos en cuenta”, señaló.

Vargas Lleras cuestionó si las medidas adoptadas por el presidente Juan Manuel Santos sobre la eliminación de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza buscando otras alternativas que puedan solucionar el problema, serán suficientes. Y dijo que “todo el mundo quiere irse de Venezuela, inclusive los criminales”.

La semana pasada el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, le envió una carta a la canciller María Ángela Holguín solicitándole acciones urgentes para resolver problemas de delitos cometidos por ciudadanos venezolanos en el 2017.

La Fiscalía registró 1.869 capturas a venezolanos el año pasado, especialmente por hurtos. Sin embargo, el fiscal pidió entender la crisis humanitaria y varios candidatos presidenciales han llamado a rechazar posibles brotes de xenofobia.