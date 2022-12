Varios partidos no respaldarían proyecto de MinEducación tras denuncia de plagio

“Yo creo que si se logra comprobar que algunos artículos fueron plagiados en el proyecto nuevo que presentó la ministra Gina Parody, yo le voy a proponer a la bancada de La U que no lo votemos porque no podemos alimentar, en el Congreso de la República, que se voten proyectos plagiados”, señaló el senador del Partido de La U, José David Name. (Lea también: MinEducación radicó proyecto para regular PAE )

Ahora, el presidente de la comisión sexta de la Cámara de Representantes, Atilano Giraldo, deberá decidir el futuro de esta iniciativa, ya que la senadora Sofía Gaviria pedirá hundirlo.

“Es un sentir de todos los colombianos tomar decisiones para cuidar la alimentación de los niños, que llegue de buena calidad y haya una mayor cobertura. Lo ideal sería, de los dos proyectos, sacar uno que los complemente. Que salga el mejor para bien de todos los niños de Colombia. Estudiaremos qué decisión tomar”, aseguró Giraldo.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Deluque, considera que no hay plagio en el proyecto que radicó la cartera de educación.

“Hay pedazos del proyecto que son similares porque se refieren a un mismo asunto y es la creación de una agencia. La manera de crearla es una sola, la receta tiene que ser la misma, pero yo no creo que haya mala fe de la ministra Gina Parody ni mucho menos de la senadora Gaviria al aumentar el tema”, indicó Deluque.