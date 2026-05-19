“Vender el voto es vender la patria”: el llamado de los obispos ante elecciones presidenciales

A través de un comunicado conjunto, los obispos de las provincias eclesiásticas de Medellín y Santa Fe de Antioquia señalaron que las próximas elecciones representan “un acto decisivo para la vida de Colombia” y pidieron a los ciudadanos asumir el proceso electoral con responsabilidad y sentido ético.

En el documento insistieron en que votar no solo constituye un derecho, sino también “un deber ciudadano y moral”.

Los obispos también hicieron énfasis en la necesidad de proteger principios como la dignidad personal, la vida desde la concepción hasta la muerte, la integridad de la familia y el acceso universal a la salud.

De igual forma, mencionaron la importancia de combatir la pobreza, fortalecer la educación y generar oportunidades laborales dignas para las nuevas generaciones.



En otro de los apartados del comunicado, la Iglesia Católica llamó a “cuidar la democracia”, señalando que esta “no es una idea abstracta, ni un mecanismo vacío”, sino una construcción colectiva sostenida por la participación responsable de los ciudadanos.

Además, pidieron valorar la política “no simplemente como ejercicio del poder, sino como servicio al bien común”.

Frente al panorama nacional, los obispos reconocieron que Colombia enfrenta “grandes desafíos relacionados con el sistema de salud, la situación fiscal, el orden público y la solidez de los valores” que sustentan la cultura y el comportamiento ético de la sociedad.

Publicidad

Por ello, afirmaron que los ciudadanos están “obligados a elegir con lucidez, libertad y responsabilidad al gobernante más competente para conducir el país”.

En ese sentido, señalaron que el voto debe orientarse hacia el candidato que presente “las propuestas más sólidas”, cuente con “el equipo de gobierno más idóneo” y tenga capacidad de enfrentar retos como el invierno, la degradación moral, la migración, el restablecimiento del orden público y la estabilidad de la democracia.

Los obispos también rechazaron prácticas como “la indiferencia, el egoísmo, el clientelismo, la corrupción, los oportunismos, la manipulación de las personas” y la compra de votos.

Publicidad

"Vender el voto es vender la patria”, afirmaron.

“Esperamos que los candidatos y los demás líderes políticos procedan con una auténtica vocación de servicio, buscando siempre el bien común y procediendo con honestidad y transparencia. Que todos actuemos con respeto por la verdad y la unidad nacional. Pensar distinto no nos convierte en enemigos. Las diferencias políticas jamás deben romper la fraternidad que nos une como hijos de una misma nación”, concluyeron los obispos.