Uribe denuncia presión electoral en regiones: “La orden es votar por Cepeda”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que grupos armados estarían presionando el voto a favor de Iván Cepeda en regiones como Tumaco y Putumayo. La declaración la hizo en entrevista con Meridiano Blu, en medio del actual escenario electoral y durante una gira política en el Quindío.

“He estado en Tumaco, aquí la orden es votar por Cepeda. He estado en el Putumayo, la orden votar por Cepeda”, afirmó Uribe, al advertir sobre una presunta injerencia de actores ilegales en el proceso democrático.

El exmandatario insistió en que estas situaciones comprometen la transparencia electoral en zonas con alta presencia de grupos ilegales. “El daño es inmenso”, señaló, al referirse al impacto de la violencia y el control territorial sobre la población civil.

En esa línea, también mencionó hechos recientes de orden público: “Como hace una semana quisieron llevarse 12 niños”, dijo, citando testimonios recogidos durante su recorrido político en municipios del país.



Las declaraciones se dieron mientras Uribe acompaña la campaña de Paloma Valencia. El exmandatario defendió su trayectoria y su papel dentro de la oposición.

“Paloma ha estado a toda hora en la batalla contra la inseguridad, contra los violentos, contra la corrupción”, afirmó, destacando su constancia en temas de orden público.

También se refirió a la contienda interna con Abelardo de la Espriella, restando dramatismo a las diferencias: “Son cosas normales de las campañas”, dijo, al tiempo que respaldó la realización de debates entre candidatos.

Abelardo De La Espriella Foto: Blu Radio

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Durante la entrevista en Meridiano Blu, Uribe respondió a cuestionamientos sobre los llamados “falsos positivos”. Aunque evitó centrarse en cifras, fue enfático en su postura: “Para mí es grave uno o miles”, expresó, en relación con estos hechos.

Además, defendió las decisiones adoptadas durante su administración: “Inmediatamente di orden que eso lo investigara la justicia ordinaria”, afirmó sobre las primeras denuncias.

Finalmente, el exmandatario reiteró que el foco del debate debe estar en el futuro del país. “Es el momento de decirle a los colombianos por qué debemos elegir primero al presidente de Colombia”, concluyó.

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