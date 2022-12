Veo a unos con odio incendiando a través de redes el país: Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez habló de la coyuntura que vive el Gobierno y las protestas en diferentes regiones del país. Resaltó que, en Medellín, las manifestaciones ciudadanas del pasado fin de semana se hayan cumplido en paz y sin hechos de vandalismo.

Gutiérrez defendió la gestión del presidente Iván Duque.

“Al presidente Duque le tocó recoger una agenda de polarización. El presidente Duque es una buena persona, ha trabajado con los alcaldes y gobernadores, con la gente del país, independiente de su ideología o partido político. Yo invitaría a la gente a entender que lo importante es construir una agenda social que lleve a la normalidad del país. No es bueno que aparezca la violencia porque nadie gana con eso”, dijo el alcalde de Medellín.

Aunque no dio ningún nombre,

el alcalde hizo un llamado a quienes han polarizado la protesta y pidió prudencia.

“Este país no necesita más revoluciones armadas. Este país necesita revoluciones sociales y reales. No más discursos trasnochados. Yo veo unos con un odio y todo el día, a través de redes sociales, incendiando al país. Yo creo que ahí debería haber una respuesta no solo de las autoridades sino de la ciudadanía. Hay gente de la que el país ya está cansada”, aseguró.

El alcalde de Medellín invitó a quienes protestan en las calles a participar del diálogo social que propuso el presidente para intentar resolver los problemas y reclamos de la gente.

