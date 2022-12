Video: Primer 'agarrón' entre el uribismo y la oposición en el Congreso

Un histórico debate se vivió este miércoles en la plenaria del Senado de la República, protagonizado por el uribismo y varias voces de la oposición al recién llegado Gobierno de Iván Duque.

La discusión se desató luego de la decisión del senador Álvaro Uribe, jefe de la bancada del Centro Democrático, de echar para atrás su respaldo a la Consulta Anticorrupción, que se votará en las urnas el próximo 26 de agosto.

La senadora Aida Avella, de la coalición Decentes, reclamó a Uribe varios hechos de corrupción que vinculan a miembros de su gobierno (2002-2010). Agro Ingreso Seguro, las ‘chuzadas’ del DAS y la polémica generada por las prebendas que habrían sido ofrecidas para garantizar una segunda reelección del expresidente hicieron parte de la discusión.

“Nos acordamos del señor (Jorge) Noguera, director del DAS, ficha del paramilitarismo, que, además, ayudó a matar gente, como al profesor Alfredo Correa de Andréis. Muchos compañeros de la Unión Patriótica fueron asesinados porque los escoltas que una vez nos pusieron no eran para protegernos, sino para seguirnos, ubicar nuestras familias, nuestros sitios de trabajo, llamarnos y decirnos que nos iban a matar y nos mataron”, relató Avella.

Uribe respondió a ese señalamiento explicando que, siendo gobernador de Antioquia, ofreció toda la protección a dos diputados de ese movimiento: Beatriz Pérez y el señor Arenas.

“Tuvieron toda la protección. Cuando yo fui a terminar la Gobernación de Antioquia me visitaron, me dieron las gracias y les dije: ¿por qué no lo dicen públicamente? Me dijeron ‘porque nos matan las mismas Farc’”, señaló

El reclamo de Avella obedece a que ella es miembro de la UP, que nació en 1985, como parte del desarme de grupos guerrilleros, y que terminó en el exterminio por cuenta de la persecución y asesinato de dirigentes y militantes. Recientemente el Consejo Nacional Electoral le regresó la personería jurídica al partido.

“Beatriz Gómez está en el exilio, el otro compañero que ha nombrado él no pudo tener una vida normal, le tocó comer de lo que dejaban en las plazas de mercado, gracias a su actuación, doctor Uribe. Murieron 483 personas asesinadas durante su administración como gobernador: ahí están los muertos, las listas, nos tocó sacarlos del país”, recalcó Avella.

Los reclamos al partido Farc

Este tipo de debates serán muy frecuentes en el Congreso por cuenta de los opuestos que allí se reúnen. Además de Aida Avella, otros sectores de la oposición agitaron el enfrentamiento.

El senador Carlos Antonio Lozana, del partido Farc, saludó el debate y dijo que es de la mayor importancia.

“Quienes ejercimos la violencia política, desde la resistencia válida del campesinado colombiano, vamos a levantar la voz para sindicar la responsabilidad de los sectores políticos que históricamente ejercieron la violencia”, indicó.

Desde la bancada uribista, el senador Gabriel Velasco aprovechó para reclamar a la exguerrilla por hechos del conflicto por los que tendrán que responder ante la Jurisdicción Especial de Paz. Habló, por ejemplo, del asesinato de los diputados del Valle, el atentado terrorista que dejó una masacre en la iglesia de Bojayá, entre otros.

Cerca de 50 senadores se quedaron hasta el final del debate en una sesión que marca el inicio de una nueva dinámica para el Congreso, con pesos pesados de la política nacional argumentando y defendiendo sus posiciones en diversos temas, en medio de un recinto democrático.

