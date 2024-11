¿Quién ha sido su maestro de vida? Reflexión a propósito del fin de CM&

¿Quién ha sembrado en ti esa visión, esa fuerza, para ser la mejor versión de ti mismo? Anoche, viendo CM& en el homenaje de despedida a Yamid Amat , sentí una mezcla de nostalgia y gratitud. En varias oportunidades he oído a Néstor Morales, nuestro director de Mañanas Blu, hablar del impacto profundo que Yamid tuvo en su vida, lo que me llevó a una pregunta inevitable: ¿Quién ha sido el “Yamid” en la mía? Y, sin duda, pienso en el Padre Diego Jaramillo .

El Padre Diego fue ese guía que no solo me mostró caminos, sino que me enseñó a andarlos con propósito. Pensando en personas como él o Yamid, veo unas características en común, cualidades que, cuando las encuentras en alguien, te marcan para siempre.

Primero, la innovación. Yamid transformó la radio, rompiendo moldes, y el Padre Diego llevó la espiritualidad a lugares que nadie imaginaba, conectando con cada ser, haciéndole ver que su vida tenía un sentido. La innovación no solo está en cambiar un medio o un formato; está en mostrar un nuevo modo de ver el mundo.

Segundo, está la capacidad de hacer preguntas incisivas. Quien te enseña a cuestionarte y a ver más allá de lo que es cómodo o fácil, no solo te está instruyendo, te está formando. La pregunta profunda cala, abre caminos en tu mente que antes ni siquiera existían.

Luego, el compromiso con la verdad y la integridad. Ni Yamid ni el Padre Diego han sido figuras de moda. Ellos son de esas personas que se mantienen firmes, comprometidos con lo que creen, sin importar la tormenta, y eso marca profundamente.

Por último, son formadores de personas. No solo enseñan; transforman. Ellos han creado generaciones de seres humanos que buscan hacer un cambio, personas que también quieren inspirar y aportar.

Hoy, te invito a hacerte una pregunta que va más allá de la nostalgia o el recuerdo: ¿Quién ha sido el Yamid de tu vida? ¿Quién ha sembrado en ti esa visión, esa fuerza, para ser la mejor versión de ti? Porque todos, en algún rincón de nuestro pasado, tenemos a alguien que nos hizo ver lo grande que podemos ser.