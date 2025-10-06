Amenazan a padre de Mauricio Lizcano: Recap - programa completo del 6 de octubre de 2025

Actualizado: 6 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 6 de octubre:
- El precandidato presidencial Mauricio Lizcano habló sobre la amenaza contra su padre luego de recibir un sufragio con su nombre.
- El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, realizó un llamado a manifestaciones pacíficas para las concentraciones propalestinas que se esperan en diferentes ciudades del país este 7 de octubre.
- Trump ordena cancelar contacto diplomático con Venezuela, según The New York Times.
- Empezó un nuevo capítulo en la economía colombiana con el funcionamiento oficial de Bre-B para pagos inmediatos entre diferentes bancos.
- Feid recibió el registro de un Récord Guinness por el coffe-party en México al reunir 50.000 personas.
- Desde Dallas, Estados Unidos, la Selección Colombia se prepara con el grupo de convocados para los partidos amistosos contra México y Canadá.