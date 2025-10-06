En vivo
Amenazan a padre de Mauricio Lizcano: Recap - programa completo del 6 de octubre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 6 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 6 de octubre:

  • El precandidato presidencial Mauricio Lizcano habló sobre la amenaza contra su padre luego de recibir un sufragio con su nombre.
  • El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, realizó un llamado a manifestaciones pacíficas para las concentraciones propalestinas que se esperan en diferentes ciudades del país este 7 de octubre.
  • Trump ordena cancelar contacto diplomático con Venezuela, según The New York Times.
  • Empezó un nuevo capítulo en la economía colombiana con el funcionamiento oficial de Bre-B para pagos inmediatos entre diferentes bancos.
  • Feid recibió el registro de un Récord Guinness por el coffe-party en México al reunir 50.000 personas.
  • Desde Dallas, Estados Unidos, la Selección Colombia se prepara con el grupo de convocados para los partidos amistosos contra México y Canadá.

