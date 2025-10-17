Confirman salida de director de Policía: Recap - programa completo del 17 de octubre de 2025

Actualizado: 17 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 17 de octubre:
- El presidente Gustavo Petro anunció la salida del director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, durante su alocución del 17 de octubre.
- El exembajador de EE. UU. en Panamá, John Feeley, advirtió sobre operaciones militares en el Caribe y la posibilidad de que Donald Trump ordene un ataque contra Nicolás Maduro sin usar tropas norteamericanas.
- El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que serán capturados los responsables de atacar con flechas a los agentes del UNDMO que custodiaban la embajada de EE. UU. en Bogotá.
- Acolgen alertó que el decreto 1072 del Gobierno pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico nacional y pidió su suspensión inmediata.
- Cali se prepara para los conciertos de Shakira del próximo fin de semana, que reunirán a unas 75.000 personas en dos presentaciones.