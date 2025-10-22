En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Trump contra Petro
Narcolancha en el Pacífico
Manifestaciones en Bogotá
Jhon Jáder Durán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

EEUU aplica dura medida a Colombia: Recap - programa completo del 22 de octubre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este miércoles, 22 de octubre:

  • El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos suspendió toda ayudas económica a Colombia. Además, llamó al presidente Gustavo Petro "matón".
  • Petro le respondió a Trump a través de un mensaje en X. Escribió que esos insultos solo buscan afectar las elecciones del 2026.
  • La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez habló sobre el fallo judicial que ordena al mandatario colombiano a retractarse por su lenguaje sobre las mujeres.
  • EEUU destruyó una segunda narcolancha en el Pacífico. Aún no hay información sobre si era o no colombiana.
  • Por otro lado, el senador y precandidato Iván Cepeda le abrió la puerta a una Asamblea Constituyente en un eventual Gobierno suyo.
  • Un grupo de expresidentes de Ecopetrol, exministros y académicos han expresado su profunda preocupación por la posible venta de las operaciones de la empresa en la cuenca del Permian en Estados Unidos.
  • En Bogotá se registró una nueva jornada de manifestaciones que afectaron varias vías principales. Ante esto, TransMilenio tuvo que desviar algunos servicios e implementar otras rutas para los usuarios afectados.

Escuche el programa completo de Recap Blu aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad