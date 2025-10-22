EEUU aplica dura medida a Colombia: Recap - programa completo del 22 de octubre de 2025

Actualizado: 22 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este miércoles, 22 de octubre:
- El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos suspendió toda ayudas económica a Colombia. Además, llamó al presidente Gustavo Petro "matón".
- Petro le respondió a Trump a través de un mensaje en X. Escribió que esos insultos solo buscan afectar las elecciones del 2026.
- La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez habló sobre el fallo judicial que ordena al mandatario colombiano a retractarse por su lenguaje sobre las mujeres.
- EEUU destruyó una segunda narcolancha en el Pacífico. Aún no hay información sobre si era o no colombiana.
- Por otro lado, el senador y precandidato Iván Cepeda le abrió la puerta a una Asamblea Constituyente en un eventual Gobierno suyo.
- Un grupo de expresidentes de Ecopetrol, exministros y académicos han expresado su profunda preocupación por la posible venta de las operaciones de la empresa en la cuenca del Permian en Estados Unidos.
- En Bogotá se registró una nueva jornada de manifestaciones que afectaron varias vías principales. Ante esto, TransMilenio tuvo que desviar algunos servicios e implementar otras rutas para los usuarios afectados.
Escuche el programa completo de Recap Blu aquí: