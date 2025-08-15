Extradición Carlos Ramón González: Recap - programa completo del 15 de agosto de 2025

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este viernes, 15 de agosto:



Gobierno nacional solicitó extradición a Colombia de Carlos Ramón González por escándalo de UNGRD.

José Luis Moreno, abogado de Olmedo López, habló sobre el caso de la UNGRD y la implicación de Carlos Ramón González.

Piedad Urdinola, directora del Dane, explicó el balance del crecimiento de la economía colombiana. De hecho, informó que el PIB de Colombia mejoraría si se distribuyen mejor las labores domésticas.

Petro defiende nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra y pide salvar MinIgualdad.

y pide salvar MinIgualdad. Los puntos claves del encuentro entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska.