Extradición Carlos Ramón González: Recap - programa completo del 15 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 15, 2025 10:24 p. m.
Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este viernes, 15 de agosto:
- Gobierno nacional solicitó extradición a Colombia de Carlos Ramón González por escándalo de UNGRD.
- José Luis Moreno, abogado de Olmedo López, habló sobre el caso de la UNGRD y la implicación de Carlos Ramón González.
- Piedad Urdinola, directora del Dane, explicó el balance del crecimiento de la economía colombiana. De hecho, informó que el PIB de Colombia mejoraría si se distribuyen mejor las labores domésticas.
- Petro defiende nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra y pide salvar MinIgualdad.
- Los puntos claves del encuentro entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska.