Extradición Carlos Ramón González: Recap - programa completo del 15 de agosto de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 15, 2025 10:24 p. m.

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este viernes, 15 de agosto:

  • Gobierno nacional solicitó extradición a Colombia de Carlos Ramón González por escándalo de UNGRD.
  • José Luis Moreno, abogado de Olmedo López, habló sobre el caso de la UNGRD y la implicación de Carlos Ramón González.
  • Piedad Urdinola, directora del Dane, explicó el balance del crecimiento de la economía colombiana. De hecho, informó que el PIB de Colombia mejoraría si se distribuyen mejor las labores domésticas.
  • Petro defiende nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra y pide salvar MinIgualdad.
  • Los puntos claves del encuentro entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska.

