Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ley de financiamiento
Valeria Afanador
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Implicaciones reforma tributaria: Recap - programa completo del 01 de septiembre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu
Recap Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 10:30 p. m.

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este lunes, 01 de septiembre:

  • Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explicó las implicaciones que tendría la nueva reforma tributaria del Gobierno nacional.
  • Medicina Legal dio a conocer la causa de la muerte de Valeria Afanador: se ahogó y no presentaba signos de violencia.
  • El alcalde Carlos Fernando Galán pide retirar del Concejo polémico proyecto de 'reforma tributaria' en Bogotá.
  • Nicolás Maduro dice que Venezuela enfrenta la "más grande amenaza" del continente en un siglo.
  • Incidente en aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos