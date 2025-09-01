Implicaciones reforma tributaria: Recap - programa completo del 01 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este lunes, 01 de septiembre:



Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explicó las implicaciones que tendría la nueva reforma tributaria del Gobierno nacional.

Medicina Legal dio a conocer la causa de la muerte de Valeria Afanador: se ahogó y no presentaba signos de violencia.

El alcalde Carlos Fernando Galán pide retirar del Concejo polémico proyecto de 'reforma tributaria' en Bogotá.

Nicolás Maduro dice que Venezuela enfrenta la "más grande amenaza" del continente en un siglo.

del continente en un siglo. Incidente en aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali.