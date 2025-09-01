Implicaciones reforma tributaria: Recap - programa completo del 01 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 01, 2025 10:30 p. m.
Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este lunes, 01 de septiembre:
- Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explicó las implicaciones que tendría la nueva reforma tributaria del Gobierno nacional.
- Medicina Legal dio a conocer la causa de la muerte de Valeria Afanador: se ahogó y no presentaba signos de violencia.
- El alcalde Carlos Fernando Galán pide retirar del Concejo polémico proyecto de 'reforma tributaria' en Bogotá.
- Nicolás Maduro dice que Venezuela enfrenta la "más grande amenaza" del continente en un siglo.
- Incidente en aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali.