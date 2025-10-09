MOE sobre participación política de Petro: Recap - programa completo del 9 de octubre de 2025

Actualizado: 9 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este jueves, 9 de octubre:
- Alejandra Barrios, directora de la MOE, alertó sobre la participación del presidente Gustavo Petro en decisiones partidistas de cara a las elecciones de 2026.
- El gobierno de Dina Boluarte enfrenta una crisis política, luego de que sus antiguos aliados exigieran debatir su continuidad en el cargo.
- Israel aprobó un acuerdo inicial de paz con Hamás que incluye la liberación de rehenes, un alto el fuego y la retirada parcial de Gaza.
- El presidente Gustavo Petro reactivó sus críticas al Consejo de Estado por la decisión que limita sus alocuciones en medios públicos y privados.
- La Defensoría del Pueblo denunció el confinamiento y riesgo de desplazamiento de comunidades afro e indígenas por choques entre disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.