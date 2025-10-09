En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Premio Nobel de Paz
Dina Boluarte
Nuevo ataque a Inpec
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

MOE sobre participación política de Petro: Recap - programa completo del 9 de octubre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este jueves, 9 de octubre:

  • Alejandra Barrios, directora de la MOE, alertó sobre la participación del presidente Gustavo Petro en decisiones partidistas de cara a las elecciones de 2026.
  • El gobierno de Dina Boluarte enfrenta una crisis política, luego de que sus antiguos aliados exigieran debatir su continuidad en el cargo.
  • Israel aprobó un acuerdo inicial de paz con Hamás que incluye la liberación de rehenes, un alto el fuego y la retirada parcial de Gaza.
  • El presidente Gustavo Petro reactivó sus críticas al Consejo de Estado por la decisión que limita sus alocuciones en medios públicos y privados.
  • La Defensoría del Pueblo denunció el confinamiento y riesgo de desplazamiento de comunidades afro e indígenas por choques entre disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad