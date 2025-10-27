En vivo
Alias 'El Viejo'
José María Acevedo
Petro en Lista Clinton
Huracán Melissa

Nuevo capturado por caso Miguel Uribe: Recap - programa completo del 27 de octubre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu
Recap Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
27 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 27 de octubre:

  • Capturaron a Simeón Pérez, alias 'El Viejo'; sería la persona de más alto nivel, hasta el momento, detenida por su presunta participación en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.
  • La senadora por el Pacto Histórico María José Pizarro, se pronunció frente al reclamo que hizo la exprecandidata Carolina Corcho luego de la consulta del 26 de octubre.
  • El senador y precandidato presidencial Mauricio Gómez Amín, confirmó el rechazo de los liberales a la invitación del presidente Gustavo Petro para articular el llamado frente amplio.
  • El empresario antioqueño José María Acevedo Alzate, fundador de Haceb y uno de los industriales más influyentes del país, falleció en la noche del 27 de octubre de 2025 a los 106 años.
  • Desmantelaron un taller clandestino donde se desarmaban motos robadas en Patio Bonito, Bogotá. Dos personas fueron capturadas durante el operativo.
  • Siguen las reacciones por la Lista Clinton, en la cual fue incluido el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti; el funcionario dijo que ya siente las consecuencias.
  • En noticias del entretenimiento, la banda bogotana Morat anunció que se presentarán en el Coachella de 2026.

Escuche el programa completo de Recap Blu aquí:

