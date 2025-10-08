Nuevo choque entre Colombia y EEUU: Recap - programa completo del 8 de octubre de 2025

Actualizado: 8 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este miércoles, 8 de octubre:
- El presidente Gustavo Petro respondió a la Casa Blanca, que pidió su retractación por responsabilizar a Estados Unidos del bombardeo a una lancha colombiana en el Caribe.
- El mandatario estadounidense Donald Trump anunció que Israel y Hamás alcanzaron los primeros acuerdos del plan de paz para Gaza.
- En Huila, disidencias de las Farc secuestraron a ocho miembros de la Misión Médica de la E.S.E. San Sebastián, entre ellos seis profesionales de salud y dos conductores.
- La exministra de Salud y precandidata presidencial Carolina Corcho habló sobre la consulta del Pacto Histórico, que se realizará el 26 de octubre.
- Murió el entrenador argentino Miguel Ángel Russo, exdirector técnico de Boca Juniors, a los 69 años.