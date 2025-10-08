En vivo
Nuevo choque entre Colombia y EEUU: Recap - programa completo del 8 de octubre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 8 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este miércoles, 8 de octubre:

  • El presidente Gustavo Petro respondió a la Casa Blanca, que pidió su retractación por responsabilizar a Estados Unidos del bombardeo a una lancha colombiana en el Caribe.
  • El mandatario estadounidense Donald Trump anunció que Israel y Hamás alcanzaron los primeros acuerdos del plan de paz para Gaza.
  • En Huila, disidencias de las Farc secuestraron a ocho miembros de la Misión Médica de la E.S.E. San Sebastián, entre ellos seis profesionales de salud y dos conductores.
  • La exministra de Salud y precandidata presidencial Carolina Corcho habló sobre la consulta del Pacto Histórico, que se realizará el 26 de octubre.
  • Murió el entrenador argentino Miguel Ángel Russo, exdirector técnico de Boca Juniors, a los 69 años.

