Petro realiza movimientos en su gabinete: Recap - programa completo del 13 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 13 de enero:
- Aumento de administración e IPC: Raquel Garavito, de Fedeseguridad, explicó que es ilegal ajustar las cuotas de administración solo por el IPC, pues las tarifas de vigilancia están reguladas por ley en salarios mínimos.
- Llamada Trump-Delcy Rodríguez: El presidente Donald Trump y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvieron una conversación sobre petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional.
- Suspensión de visas de inmigrante: Estados Unidos congelará el trámite de visas de inmigrante para 75 países, incluido Colombia, para evitar que los nuevos residentes se conviertan en una carga pública para el sistema.
- Homenaje a Yeison Jiménez: El tributo póstumo al cantante en el Movistar Arena terminó con disturbios y la intervención de la policía debido a que el aforo se completó rápidamente.
- Índice de pasaportes 2026: Según el ranking de Henley & Partners, Singapur posee el pasaporte más poderoso del mundo, mientras que Colombia ocupa el puesto 38 con acceso a 130 países sin visa.
- Cambios en el gabinete ministerial: El presidente Petro solicitó la renuncia del Ministro de Igualdad y del director de la DNI, sumado a la salida de Angi Rodríguez de la dirección del DAPRE.
Escuche el progrma completo aquí: