Presos políticos en Venezuela: Recap - programa completo del 9 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 9 de enero:
- Andreína Baduel, coordinadora del comité por la libertad de los presos políticos, habló sobre las liberaciones que se han dado en Venezuela desde El Helicoide.
- María Alexandra Gómez, esposa del gendarme Nahuel Gallo, argentino preso en Venezuela, expresó la esperanza que tiene para que sea liberado tras el anuncio del régimen.
- El presidente Donald Trump confirmó cuándo se reunirá con el mandatario Gustavo Petro en la Casa Blanca de Washington.
- Se confirmó el aumento del pasaje de TransMilenio en Bogotá: quedó en 3.550 pesos.
- Abatido alias ‘Santiago’, cerebro del ELN en Colombia.