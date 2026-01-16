Bajaría precio de la gasolina: Recap - programa completo del 16 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 16 de enero:
- El precandidato presidencial Daniel Palacios cuestionó la manera en la que lo sacaron de la Gran Consulta por Colombia, pero también contó cómo seguirá su aspiración para las elecciones del 2026.
- Luis Fernando Orjuela, director de Seguridad de ACDAC, analizó el panorama de las aerolíneas colombianas ante la alerta que emitió Estados Unidos sobre el espacio aéreo en el Pacífico.
- El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, expresó que desde el 1 de febrero podría empezar a bajar el precio de la gasolina en Colombia.
- Delcy Rodríguez saca del gabinete al empresario colombiano Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro.
- Venezuela anuncia contrato para exportar por primera vez gas licuado de petróleo.
- La programación deportiva del fin de semana, marcada por el regreso de la liga colombiana.