Reunión expresidentes con Petro: Recap - programa completo del 13 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 13 de enero:
- Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, estuvo en la comisión asesora de relaciones exteriores y en Recap Blu calificó el encuentro como positivo entre expresidentes y el mandatario Gustavo Petro.
- Fracasó nuevo intento de Epa Colombia por recuperar su libertad: juez negó su extinción de la pena.
- Oposición de Venezuela contabiliza 56 excarcelaciones de presos políticos; régimen dice que son 116.
- Red social X vuelve a Venezuela: Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello reaparecen en la plataforma.
- Nueva audiencia de extradición de Zulma Guzmán en Reino Unido fue fijada para el 9 de febrero
- Medicina Legal entregó los cuerpos de los demás fallecidos del accidente de avioneta de Yeison Jiménez.