Tres días de duelo en Cali: Recap - programa completo del 22 de agosto de 2025

Cali decreta tres días de duelo tras atentado en la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez.

Alexander Zúñiga, padre de John Alexander Zúñiga, una de las víctimas mortales del atentado en Cali, relató cómo se enteró de la tragedia y cómo ahora afronta la velación de su hijo.

Capturan a cabecilla de las disidencias, señalado como responsable del atentado en Cali.

Capturan a hermano de 'Iván Mordisco' en Cundinamarca; era el administrador de recursos.

Iván Cepeda será precandidato presidencial por el Pacto Histórico.

presidencial por el Pacto Histórico. Llega la versión 80 de la Vuelta a España y contará con la presencia de siete colombianos.