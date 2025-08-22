Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Hambruna en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Tres días de duelo en Cali: Recap - programa completo del 22 de agosto de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 22, 2025 10:35 p. m.

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este viernes, 22 de agosto:

  • Cali decreta tres días de duelo tras atentado en la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez.
  • Alexander Zúñiga, padre de John Alexander Zúñiga, una de las víctimas mortales del atentado en Cali, relató cómo se enteró de la tragedia y cómo ahora afronta la velación de su hijo.
  • Capturan a cabecilla de las disidencias, señalado como responsable del atentado en Cali.
  • Capturan a hermano de ‘Iván Mordisco’ en Cundinamarca; era el administrador de recursos.
  • Iván Cepeda será precandidato presidencial por el Pacto Histórico.
  • Llega la versión 80 de la Vuelta a España y contará con la presencia de siete colombianos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos