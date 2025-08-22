Tres días de duelo en Cali: Recap - programa completo del 22 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 22, 2025 10:35 p. m.
Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este viernes, 22 de agosto:
- Cali decreta tres días de duelo tras atentado en la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez.
- Alexander Zúñiga, padre de John Alexander Zúñiga, una de las víctimas mortales del atentado en Cali, relató cómo se enteró de la tragedia y cómo ahora afronta la velación de su hijo.
- Capturan a cabecilla de las disidencias, señalado como responsable del atentado en Cali.
- Capturan a hermano de ‘Iván Mordisco’ en Cundinamarca; era el administrador de recursos.
- Iván Cepeda será precandidato presidencial por el Pacto Histórico.
- Llega la versión 80 de la Vuelta a España y contará con la presencia de siete colombianos.