El pastor Andrés Corson en su reflexión dominical mencionó la importancia del respeto, pues según él, una autoridad (padre, político, jefe, policía) no tiene porqué pedir perdón cuando corrige: "Mi esposa me dice que debo disculparme con mis hijos, y no entiendo para qué. No entiendo el porqué tenemos que pedir perdón por corregir".