Por: Pilar Mejía, BLU Radio

Los familiares de la sargento chilena desaparecida el pasado 29 de marzo en el departamento de Santander afirman que en el transcurso de esta semana se desplazarán con un grupo especial de búsqueda para encontrar a Elsy Amory, quien habría desaparecido con los 90 millones de pesos, de su pensión.



“En el transcurso de esta semana viajaremos con el grupo especializado en búsqueda de personas, porque tenemos miedo y no sabemos qué pasó con Elsy, no sabemos si la tienen raptada o si debemos esperar lo peor”, afirmó Alejandra González, hermana de la sargento en retiro.



La presión de la familia ha sido uno de los factores más relevantes en el proceso de búsqueda que se empezó a desarrollar luego de que Juan Valderrama denunciara la desaparición.



Por su parte, las autoridades santandereanas en compañía del grupo especial designado por la Fiscalía, buscan por cielo y tierra a la sargento chilena de 52 años que desapareció en Santander, desde el pasado 29 de marzo.



La chilena, quien desapareció 23 días después de llegar a Colombia, habría llegado a la capital santandereana para consolidar su relación con su compañero sentimental Juan Valderrama.



Por su parte las autoridades colombianas con volantes, panfletos y un dispositivo especial por aire y tierra tratan de conocer más detalles de su paradero.



Según los últimos videos grabados por la mujer antes de desaparecer, se identifica que visitó varios municipios del departamento, entre ellos Charalá ubicado a cuatro horas de la capital santandereana.



También se conoció que no visitó el municipio de Curití como inicialmente creía la familia.