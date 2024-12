A la cárcel presuntos integrantes del Clan del Golfo señalados por masacre en Cocorná

Según la investigación de la Fiscalía, los procesados y presuntos integrantes del Clan del Golfo habrían atacado con arma de fuego a tres adultos y un menor, de 17 años, en una vivienda del barrio La Granja del municipio de Cocorná en julio pasado, causando su muerte inmediata.

Se trata de Jhon Esteban Jiménez, alias 'El Zarco'; Manuela Rodríguez; Jorge Eliécer Gil, alias 'Chiqui'; y Ulicer Mauricio González, alias 'Mauro'.

En el caso de Luz Danny Giraldo, a pesar de que no participó en el homicidio, le fue impuesta una medida no privativa de la libertad por su presunta responsabilidad en el delito de favorecimiento, pues la mujer le habría llevado algunas prendas de vestir a uno de los presuntos atacantes para que se cambiara después de efectuar la masacre, pues al parecer era su pareja. Esto, con el objetivo de que el hombre saliera de su escondite y no fuera reconocido por la Policía.

Otros procesados

Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento a otros seis presuntos integrantes del mismo grupo armado ilegal, por varios delitos, entre esos concierto para delinquir y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Entre los afectados con la medida se encuentra Yhon Weber Quintero, señalado cabecilla de la estructura criminal.

Los 11 procesados fueron capturados durante diligencias judiciales adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional en Cocorná y Medellín. En los allanamientos, se les incautaron dos armas de fuego, cartuchos, un vehículo, una motocicleta y más de 5 millones de pesos en efectivo. Según la Fiscalía, ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en los delitos.