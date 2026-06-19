A la cárcel 'Victor Chalá', señalado de asesinato de periodista en Antioquia

A la cárcel junto a otro de los capturados, fue enviado alias 'Víctor Chalá', señalado cabecilla de las disidencias de Calarcá involucrado en múltiples delitos como el asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia.

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra John Edison Chalá Torrejano, alias 'Víctor Chalá', cabecilla de las disidencias de alias 'Calarcá' responsable del vil asesinato del periodista Mateo Pérez en el Norte antioqueño.

Recordemos que alias 'Chalá' fue sorprendido en el peaje de Flandes, Tolima, junto con otros presuntos integrantes de las disidencias cuando estaban huyendo de las autoridades tras el crimen del joven periodista. Incluso, ya en un operativo de las autoridades el hombre escapó herido con ayuda de otros disidentes.

Mateo Pérez Foto: redes sociales

El fiscal del caso aseguró en la audiencia contra alias 'Chalá' que el delincuente no solo tenía injerencia en el departamento de Antioquia, sino en varios municipios del Huila a donde, al parecer, se dirigía cuando fue capturado.



"Quién tiene o tendría el rol de cabecilla de finanzas encargado de realizar exigencias extorsivas a los miembros de la población civil y comerciantes, citar a reuniones, ordenar atentados terroristas, poner el pago de los mismas, así como también el recaudo de dinero producto de exigencias extorsivas con injerencia en la zona norte del departamento del Huila, municipios de Neiva, Villavieja, Colombia, Baraya, Tello, Fortalicilla y Aipe", dijo.

Sin embargo, junto a Chalá Torrejano también fueron judicializados otros cinco hombres identificados como Luis Felipe Morales Cataño, César Augusto Lara Alvarado, Óscar Javier Antolínez, Diego Alejandro Bernal Hernández y Wilfredo Hernández Botina, alias ‘El Indio'.

#Video Audiencia en donde un Juez envío a la cárcel a alias Víctor Chalá que pretendía huír al Caquetá. Es señalado del homicidio del periodista Mateo Pérez en zona rural de #Briceño- #Antioquia. A 4 de los seis capturados le dieron casa por cárcel. #MañanasBlu @AndresJRendonC pic.twitter.com/VmNUheCIge — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) June 19, 2026

Las autoridades establecieron que dos de los acompañantes de alias 'Chalá' trabajaban para una empresa de vigilancia privada, aunque presuntamente no contaban con autorización para portar armas ni tenían vínculo contractual para prestar servicios de seguridad al señalado cabecilla.

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"Trasladando al cabecilla conocido como 'Víctor Chalá', en virtud de un acuerdo previo en el que acuerdan el traslado en la modalidad de servicio de escolta por tener esa calidad de estas personas, unos directamente como escolta, otros como conductores de seguridad, que se encontraban afiliados o vinculados a una empresa de seguridad", aseveró.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron cuatro pistolas calibre 9 milímetros, ocho proveedores, 115 cartuchos, siete teléfonos celulares y cerca de 33 millones de pesos en efectivo.

La Fiscalía imputó a los seis capturados el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Además, a alias 'Chalá' y a alias 'El Indio' les fue imputado el delito de concierto para delinquir agravado por lo que estos dos permanecerán en centro carcelario, mientras que los otros cuatro deberán cumplir medida privativa de la libertad en sus lugares de residencia.