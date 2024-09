A mí nadie me ha llamado: Fico sobre invitación de MinEducación para hablar de la UdeA

Recientemente la situación financiera de la Universidad de Antioquia ha generado que el ministro de Educación, Daniel Rojas, le extendiera una invitación al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para que se sentaran a hablar de lo que pasa hoy por hoy en la Universidad de Antioquia. Luego del anuncio de Rojas, Gutiérrez aseguró que ni siquiera tenía conocimiento de la intención del ministro.

El alcalde de Medellín insistió que las comunicaciones entre el Gobierno nacional y los mandatarios de departamentos y ciudades no se puede hacer a través de los medios de comunicación. El mandatario volvió a reiterar que hasta la fecha no ha recibido ni cartas, ni mensajes, ni comunicaciones.

"Y esa invitación, ¿por dónde fue o cómo llegó? Que a mí no me ha llegado ninguna... A mí no me ha llegado realmente... Nadie me ha dicho nada, a mí nadie me ha llamado... A mí nadie me ha dicho, venga hagamos una mesa... A mí nadie me ha mandado ni una carta... O sea, me entero por lo que ustedes me están diciendo", aseguró el mandatario.

Gutiérrez reconoció que la situación que atraviesa el Alma Máter es complicada, a la vez que informó que no solamente pasa por la Universidad de Antioquia sino también que es una problemática de varias instituciones de educación superior en el departamento. Ante esta situación el alcalde de Medellín indicó que el apoyo de la Nación será vital porque los recursos no son infinitos.

Finalmente, el mandatario manifestó que si le llega la invitación del ministro Rojas se sentará con él para dialogar, pero indicó que mientras espera la comunicación le pide al Gobierno nacional que deje de mirar al departamento con desdén y que ayude con los recursos que ya pidieron más de 40 congresistas para subsanar la situación económica de la Universidad de Antioquia.