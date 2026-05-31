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Abelardo De la Espriella y movimiento Creemos, grandes ganadores de la primera vuelta en Medellín

En la capital antioqueña, Abelardo de la Espriella obtuvo 676.358 votos y alcanzó el 55,09 % de los escrutinios.

Abelardo-De-La-Espriella-AFP.jpg
Abelardo De La Espriella
Foto: AFP
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 31 de may, 2026

No solo ganó Abelardo de la Espriella en Medellín; el movimiento Creemos, de Federico Gutiérrez, fue el otro vencedor en la capital de Antioquia. El candidato de Defensores de la Patria le ganó a 'Fico' en votación y sacó seis veces más votos que Paloma Valencia.

La primera vuelta presidencial dio como ganador en la ciudad de Medellín a Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 676.358 votos y alcanzó el 55,09 %, resultado que no solo lo deja como claro vencedor, sino que también lo pone por encima de las cifras que logró Federico Gutiérrez hace cuatro años.

Hay que mencionar que, en esa primera vuelta de 2022, el hoy alcalde de Medellín ganó en la capital antioqueña con poco más de 600.000 votos. Es decir, el candidato de Defensores de la Patria obtuvo más de 70.000 votos por encima de los conseguidos entonces por 'Fico'.

Sin embargo, estos resultados no son motivo de celos políticos, pues el movimiento Creemos, de Federico Gutiérrez, apoyó oficialmente a Abelardo de la Espriella hace varios meses. Por lo tanto, termina siendo, de una u otra manera, un triunfo para el alcalde de Medellín, quien reaccionó rápidamente a los resultados de la primera vuelta.

“Que pronto cese la horrible noche. Seguiremos trabajando desde Medellín para aportarle a Colombia. Seguiremos resistiendo y seguiremos sacando a Colombia adelante desde las regiones”, indicó Gutiérrez en su cuenta de X.

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Por su parte, y ante el triunfo de Abelardo de la Espriella, quien superó por más de 300.000 votos a Iván Cepeda, decenas de sus seguidores salieron a La 70, donde se reunieron para seguir el conteo de los sufragios y expresar su alegría por la victoria de su candidato.

“Más de 700.000 votos. Yo creo que Antioquia se paró firme en el país para decir que quiere un cambio, quiere una patria milagro. No está ganado todavía, pero hay una ilusión en el país. A Colombia tenemos que decirle que los jóvenes estamos felices, y gran parte de este triunfo de Abelardo de la Espriella fue marcado por la juventud”, expresaron.

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Por ahora, y a la espera de lo que ocurra en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, se espera que la votación de Abelardo de la Espriella supere los 686.000 votos que obtuvo Rodolfo Hernández en 2022. Si se tiene en cuenta que Paloma Valencia ya se unió a su aspiración, el candidato de Defensores de la Patria podría acercarse a los 800.000 votos en la capital de Antioquia.

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