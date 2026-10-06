Agredieron a profesional de la salud en urgencias de la Unidad Hospitalaria Santa Cruz en Medellín. La entidad pública confirmó el hecho, rechazó la agresión y activó protocolos de acompañamiento para el trabajador afectado

Una agresión contra un profesional de la salud se registró en las últimas horas en el servicio de urgencias de la Unidad Hospitalaria Santa Cruz, en el nororiente de Medellín, sobre la cual Metrosalud expresó su rechazo.

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Aunque en el comunicado emitido por la entidad no se entregaron detalles sobre las circunstancias de la agresión, debido a que las autoridades adelantan una investigación para esclarecer los hechos, se precisó que los pormenores del caso fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, con el propósito de no afectar el debido proceso.

Rechazamos y censuramos la agresión sufrida por uno de nuestros médicos en la #UHSantaCruz.



La #MisiónMédica salva vidas y está protegida por el #DIH.



Agredir a quien te cuida es un delito y una vulneración a toda la comunidad.



Exigimos respeto irrestricto y justicia. 📄 👇 pic.twitter.com/j4mIl8hDDK — Metrosalud (@Metrosalud) October 5, 2026

Ante lo ocurrido, esta entidad de la Alcaldía de Medellín informó que activó los protocolos de acompañamiento institucional, médico, legal y de seguridad y salud en el trabajo para garantizar el bienestar del profesional afectado.



La Empresa Social del Estado aseguró que mantendrá una posición firme frente a cualquier tipo de violencia contra su personal y recordó que la misión médica cuenta con protección especial tanto en la legislación nacional como en el derecho internacional humanitario.

La entidad advirtió que las agresiones físicas o verbales contra los trabajadores de la salud no solo afectan directamente al personal asistencial, sino que también pueden poner en riesgo la prestación oportuna y segura de los servicios para los pacientes.

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Metrosalud pidió a los usuarios y a la ciudadanía que prevalezcan el respeto, la tolerancia y la empatía dentro de las instituciones hospitalarias. Finalmente, insistió en que los centros de salud deben ser espacios “seguros para pacientes y trabajadores" y reiteró su política de “tolerancia cero frente a las agresiones contra sus colaboradores”.