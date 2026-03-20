Alcalde de Medellín exige sanciones y herramientas legales tras desmanes en el Atanasio Girardot

Tras los desmanes ocurridos en el estadio Atanasio Girardot, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió tener más herramientas ante la ley para aplicar mayores sanciones. El mandatario aseguró que, “hasta que todos estos bandidos no vayan a la cárcel, no van a entender”.

Los hechos violentos que protagonizaron los hinchas de Independiente Medellín y Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot han sido rechazados por el mundo del fútbol y también por el alcalde de la capital de Antioquia, Federico Gutiérrez, quien insistió que en la ciudad está prohibido el ingreso de hinchas visitantes.

Hay que recordar que las alteraciones al orden público se habrían generado luego de que, al parecer, algunos hinchas infiltrados del equipo ‘tiburón' provocaron a los fanáticos del 'poderoso', ocasionado un enfrentamiento que obligó a que el árbitro del partido suspendiera el compromiso.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue enfático en asegurar que las fronteras para hinchas visitantes está cerrada hasta nueva orden y que lo que se necesita en estos casos son mayores herramientas para poder sancionar a los responsables de los desmanes.



"La hinchada visitante no estaba permitida. Hasta que todos estos bandidos no vayan a la cárcel, entonces, pues, no van a entender, ¿o qué? Aquí tienen que haber sanciones mayores y necesitamos mayores herramientas desde la ley. Espero que el Congreso elegirle frente a eso", señaló el mandatario de la capital antioqueña.

Hay que recordar que ya los hinchas del Junior de Barranquilla habían protagonizado una situación similar en la capital de Antioquia, cuando en un partido frente a Atlético Nacional se enfrentaron ambas aficiones, dejando infraestructura destruida y varias personas lesionadas producto de los fuertes enfrentamientos que ocasionaron la suspensión del compromiso y las estrictas sanciones.

Se espera que con el uso de las cámaras de seguridad dentro del escenario deportivo las personas involucradas en los desmanes puedan ser identificadas y, según las disposiciones de las autoridades, puedan ser sancionadas dentro de las disposiciones que hay en la capital de Antioquia.