Alcalde (e) de Medellín confrontó hombre que consumía drogas en un parque; ordenó su detención

Durante esta semana, cuando miles de menores de edad se encuentran descansando por la semana de receso escolar, las autoridades en Medellín adelantan diferentes operativos para brindarle seguridad a los paisas y los visitantes que llegan a la ciudad.

Uno de esos procedimientos se ha vuelto viral en redes sociales y se trata de una visita del secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, a un parque en donde se encuentra con un hombre que, al parecer, estaba fumando droga en este lugar.

Publicidad

En el video se ve como Villa, que funge como alcalde encargado, se acerca al hombre y lo confronta por estar consumiendo estupefacientes delante de menores de edad que estarían departiendo en el lugar aprovechando sus días de descanso.

Tras el primer cara a cara entre el funcionario y la persona, se ve cómo Manuel Villa le dice al hombre que será llevado a un Centro de Traslado por Protección -CTP-, esto acompañado de un fuerte mensaje de rechazo a lo que hacía en el parque.



"Delante de los niños, vas a consumir droga. Anda tu casa y te la metes allá, no delante de los niños en un parque... Para el cuadrante, para que aprenda a respetar la autoridad", indicó el funcionario.

Aunque muchas personas en redes sociales han catalogado lo que hizo el secretario de Seguridad de Medellín como un contundente mensaje contra el consumo de estupefacientes en sitios con presencia de menores de edad, los rechazos tampoco se hicieron esperar.

Publicidad

Usuarios de redes sociales aseguran que Villa habría extralimitado sus funciones al enviar al hombre a un CTP, hecho que ha sido duramente cuestionado por varios sectores de la capital de Antioquia.

"Él no es Policía, esto le corresponde netamente a la Policía Nacional, no al secretario de Seguridad. Entonces, para mí hay una, se desborda su poder o su función como servidor público", aseguró el abogado penalista, Óscar Santamaría.

Publicidad

Finalmente desde la Alcaldía de Medellín aseguraron que el procedimiento se hizo por estar fumando en un parque, hecho que no está permitido, y porque el hombre se alteró y por ello fue enviado a un CTP.