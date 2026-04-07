Alcalde y concejales de Medellín insisten quitar beneficio a 7 cabecillas de mesa de paz de Itagüí

En Antioquia ha habido diversas reacciones luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara la reactivación de órdenes de captura contra 16 de los 23 cabecillas de bandas criminales que habían sido suspendidas previamente en medio de la polémica, en medio de la mesa de paz de la cárcel de Itagüí. La medida fue adoptada tras una nueva resolución firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que dejó sin efecto la suspensión en la mayoría de los casos.

Así las cosas siete de los jefes delincuenciales seguirán con la suspensión de las órdenes de captura, entre los que se encuentra alias “El Montañero”, señalado líder de la banda El Mesa, que opera principalmente en Antioquia pero que también tiene presencia en Bogotá y otras regiones del país. Ante esto, el alcalde Federico Gutiérrez fue enfático en señalar en que, a su criterio, es necesario que se levante también este beneficio para los demás.

"Muy importante que la fiscal general haya escuchado la petición nuestra de que no se puede premiar esos criminales. Ahora bien, quedan 7 personas todavía con esos beneficios. Yo sí le pido a la señora fiscal general, pero sobre todo al gobierno Petro, que con grandes cargos benefician a esas personas aprovechándoles la ley total", indicó.

Aunque ambos mandatarios celebraron la decisión de la fiscal, el gobernador Andrés Julián Rendón fue crítico en uno de los argumentos que esta habría usado, de que no se conocían en su totalidad los alias de los beneficiarios con la medida.



"¿Cómo así que incurrieron en una confusión porque no les habían enviado conjuntamente con los nombres de los criminales los alias? Si eso se puede buscar hasta en Google, a mí me parece que no era sensato tomar una decisión como ese justificarla ahora, nosotros los colombianos somos los que pagamos con sangre, justificarla ahora, nosotros los colombianos somos los que pagamos con sangre esa falta de rigor", aseguró.

Por su parte, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, manifestó que sí sirvió la presión ciudadana.

"Ahora a la fiscal le tocó echarse para atrás. Enhorabuena, la fiscal cae en cuenta que estaba cometiendo un error muy grande en contra de una ciudad, de un departamento y de las víctimas que han sufrido durante 30 años a todos estos bandidos que están en la cárcel de Itagüí", apuntó.

A las reacciones también se sumó el exsecretario de Seguridad y concejal Andrés Tobón, quien de nuevo expuso el prontuario de quienes continúan en medio de los diálogos urbanos.

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"Una buena noticia, por supuesto. Buena decisión, pero no suficiente. Que gente como Albert, cabecilla de los Pacheli, que gente como Mundo Malo, cabecilla de la Silla, que gente como Clemente, la terraza, que gente como el Montañero, que es de el mes al segundo después de Tom, sigan en que es de el mes al segundo después de Tom, siga en libertad, con la posibilidad de hacer lo que se le dé la gana, sigue siendo un asunto que nos preocupa", indicó.

Quien también reaccionó fue la vocera de este espacio de paz urbana, la senadora Isabel Zuleta, quien criticó las dos acciones de nulidad radicadas contra esta resolución, las cuales a su juicio ya no serán ni admitidas porque “carecen de objeto”. A la par, también señaló que la idea de Gutiérrez de derogar la ley de paz total tampoco sería posible pues ya la Corte Constitucional evaluó su viabilidad y estableció parámetros que guían estos procesos.

Recordemos que quienes continúan con la orden de captura levantada son Albert Antonio Henao Acevedo, alias ‘Albert’, Rodrigo Henao Acevedo, alias ‘Perica’, Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias ‘Clemente’, Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias ‘El Abogado’, Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias ‘Mundo Malo’, Fredy Alexander Henao Arias, alias ‘Naranjo’ y Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias ‘El Montañero’.