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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alcalde y concejales de Medellín insisten quitar beneficio a 7 cabecillas de mesa de paz de Itagüí

Alcalde y concejales de Medellín insisten quitar beneficio a 7 cabecillas de mesa de paz de Itagüí

En Antioquia no paran las reacciones por la modificación de las órdenes de captura por parte de la Fiscalía a 16 cabecillas que negocian con el Gobierno Nacional en la paz urbana.

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