Alcaldía de Medellín, a pagar 700 millones por feminicidio de hermana de Susana Boreal

La Alcaldía de Medellín deberá indemnizar por más de 700 millones de pesos a la familia de la representante a la cámara Susana Boreal por el feminicidio de su hermana, Claudia Gómez.

El juzgado administrativo del circuito de Medellín emitió un fallo en el que se le ordena a la alcaldía de Medellín pagar más de 700 millones de pesos como indemnización a la familia de Claudia Patricia Gómez, víctima de feminicidio en el 2017.

La sentencia concluye que hubo negligencia por parte de las autoridades y grandes omisiones en entidades como la comisaría de familia que no actuó con celeridad ni brindó las garantías necesarias tras el llamado de ayuda de la víctima. Susana Boreal, representante a la cámara y hermana de Claudia Patricia Gómez, aseguró que no pueden seguir ocurriendo estos hechos por irresponsabilidad de las instituciones.

“Una mezcla de dolor pero también de firmeza. Dolor porque la violencia feminicida nos arrebató a mi hermanita Claudia Patricia Gómez Castaño hace casi siete años y firmeza porque es mi deber como hermana, como ciudadana y como representante de este congreso traer a la luz una verdad que no puede seguir siendo ignorada", afirmó.

Claudia Patricia Gómez había acudido en varias ocasiones a esta institución en busca de protección y garantías tras las amenazas que recibía de su ex pareja Andrés Felipe González, quien finalmente le quitó la vida, sin embargo, la respuesta de la institución no fue efectiva. La representante, afirmó que, aunque el fallo es un respiro para su familia, el dolor se queda con el sinsabor de que se pudo hacer algo para evitar la muerte de su hermana, además afirma que el esta decisión no solo reconoce la responsabilidad de las entidades, sino que también evidencia una falla sistemática en la protección de las mujeres en Colombia y reafirma la responsabilidad de la alcaldía.

"El juzgado primero administrativo de Medellín ha reconocido la responsabilidad del estado en la muerte de mi hermanita por las omisiones de las instituciones que se supone que debían protegerla y además reconoció el derecho a la reparación de quienes fuimos víctimas de esta violencia feminicida", dijo.

La congresista criticó que aún ni ella, ni su familia, ni sus abogados han tenido ningún tipo de contacto o comunicación con la alcaldía de Medellín. Finalmente señaló que esa reparación debe ir acompañada de un verdadero compromiso con la implementación de garantías para proteger a las mujeres.