Alerta en Sopetrán: invasión de babillas en estanque abandonado casi devoró a un perro en zona rural

La angustia ronda a los habitantes de la vereda Córdoba, en el municipio de Sopetrán, debido al abandono de las obras de construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), un predio que se convirtió en un foco de riesgo para la comunidad.

Los vecinos del sector denunciaron que el estancamiento de aguas y el deterioro del lugar han atraído la presencia de roedores, zancudos, serpientes de gran tamaño y hasta babillas que superan el metro de longitud.

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Para las familias, la situación representa una amenaza constante por la proliferación de enfermedades, el riesgo de ataques a animales domésticos y la posibilidad de que niños o transeúntes sufran caídas en la infraestructura abandonada al transitar a diario por la zona.

"Aquí tienen esto abandonado, nos tienen en un algo que mejor dicho esto es un criadero de zancudos, de dengue, un foco rojísimo, mira el animal que llegó aquí, casi se come un perro de la finca. Aquí pasan niños de Córdoba, quiero saber entonces qué qué vamos a hacer para poder organizar esto aquí porque esto está muy peligroso ya", describió un habitante de la zona.



Frente a los reclamos de los pobladores, la Alcaldía de Sopetrán informó que ya inició la intervención del predio mediante la delimitación del perímetro con cinta amarilla de seguridad.

Asimismo, la administración local confirmó que adelanta gestiones en articulación con Corantioquia para evaluar el estado de la obra y gestionar el manejo o reubicación de la fauna presente en el sitio de forma coordinada con la autoridad ambiental.

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Mientras se concretan las acciones de mitigación, las autoridades reiteraron el llamado a los habitantes de la vereda Córdoba para mantener la distancia, evitar alimentar, capturar o ahuyentar a las babillas u otros animales silvestres, y reportar de inmediato cualquier eventualidad a los organismos de atención.