En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Claudia Tarazona
Verónica Alcocer
Papa León XIV
Protesta en Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alerta en Sopetrán: invasión de babillas en estanque abandonado casi devoró a un perro en zona rural

Alerta en Sopetrán: invasión de babillas en estanque abandonado casi devoró a un perro en zona rural

La comunidad teme por su seguridad luego de que los reptiles atacaran a la mascota de una finca. Exigen la intervención urgente de las autoridades ambientales.

Babilla sopetran
Foto: captura de video
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

La angustia ronda a los habitantes de la vereda Córdoba, en el municipio de Sopetrán, debido al abandono de las obras de construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), un predio que se convirtió en un foco de riesgo para la comunidad.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Los vecinos del sector denunciaron que el estancamiento de aguas y el deterioro del lugar han atraído la presencia de roedores, zancudos, serpientes de gran tamaño y hasta babillas que superan el metro de longitud.

Últimas noticias

Capturado por presunto crimen en Sabaneta.jpg
Antioquia

Giro en investigación por muerte de dos jóvenes en Sabaneta: capturaron al presunto asesino

Alambre de púas en el río Samaná.jpg
Antioquia

Con alambre de púas sobre río Samaná pretendían cobrar “peaje” a turistas en San Luis, Antioquia

Publicidad

Para las familias, la situación representa una amenaza constante por la proliferación de enfermedades, el riesgo de ataques a animales domésticos y la posibilidad de que niños o transeúntes sufran caídas en la infraestructura abandonada al transitar a diario por la zona.

"Aquí tienen esto abandonado, nos tienen en un algo que mejor dicho esto es un criadero de zancudos, de dengue, un foco rojísimo, mira el animal que llegó aquí, casi se come un perro de la finca. Aquí pasan niños de Córdoba, quiero saber entonces qué qué vamos a hacer para poder organizar esto aquí porque esto está muy peligroso ya", describió un habitante de la zona.

Frente a los reclamos de los pobladores, la Alcaldía de Sopetrán informó que ya inició la intervención del predio mediante la delimitación del perímetro con cinta amarilla de seguridad.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Asimismo, la administración local confirmó que adelanta gestiones en articulación con Corantioquia para evaluar el estado de la obra y gestionar el manejo o reubicación de la fauna presente en el sitio de forma coordinada con la autoridad ambiental.

Publicidad

Mientras se concretan las acciones de mitigación, las autoridades reiteraron el llamado a los habitantes de la vereda Córdoba para mantener la distancia, evitar alimentar, capturar o ahuyentar a las babillas u otros animales silvestres, y reportar de inmediato cualquier eventualidad a los organismos de atención.

Relacionados

Noticias de hoy

Antioquia

Fauna Silvestre

Publicidad

Publicidad

Publicidad