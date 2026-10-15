En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Claudia Tarazona
Verónica Alcocer
Papa León XIV
Protesta en Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Giro en investigación por muerte de dos jóvenes en Sabaneta: capturaron al presunto asesino

Giro en investigación por muerte de dos jóvenes en Sabaneta: capturaron al presunto asesino

Lo que inicialmente se reportó como un posible feminicidio y un sucidio, terminaría siendo un doble crimen a manos de un hombre en situación de calle.

Capturado por presunto crimen en Sabaneta.jpg
Capturado por presunto crimen en Sabaneta.
Fiscalía General
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

Investigaciones de los últimos meses por parte de organismos judiciales dieron un giro de 180 grados a la muerte violenta de dos jóvenes registrada a mediados de julio en el Parque de las Mascotas en el municipio de Sabaneta.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Lo que inicialmente se había reportado como el crimen de Melanie Sarahí Fajardo Rincón, de 17 años de edad, presuntamente a manos de su pareja sentimental identificada como Santiago Uribe Monsalve, de 20 años, quien posteriormente al aparecer atentó contra su vida, ahora es investigado bajo un doble homicidio.

Últimas noticias

Babilla sopetran
Antioquia

Alerta en Sopetrán: invasión de babillas en estanque abandonado casi devoró a un perro en zona rural

Alambre de púas en el río Samaná.jpg
Antioquia

Con alambre de púas sobre río Samaná pretendían cobrar “peaje” a turistas en San Luis, Antioquia

Publicidad

Esto por cuenta de la captura en los últimos días de Robinson Duque Castañeda, un hombre de 37 años, señalado de atacar con un arma blanca a las víctimas y causarles la muerte.

Según reveló la Fiscalía, las labores de policía judicial evidenciaron que el ahora procesado, habitante en situación de calles, es consumidor frecuente de sustancias estupefacientes y registra al menos 35 medidas correctivas por porte de armas blancas. Posiblemente bajo el efecto de drogas habría atentado contra los jóvenes que caminaban por la zona.

Durante las audiencias concentradas el capturado no se allanó a los cargos que le imputó el ente acusador por el delito de homicidio agravado, en concurso homogéneo y sucesivo y mientras avanza el juicio en su contra, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión.

Relacionados

Antioquia

Sabaneta

Asesinatos

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad