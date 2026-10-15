Giro en investigación por muerte de dos jóvenes en Sabaneta: capturaron al presunto asesino

Investigaciones de los últimos meses por parte de organismos judiciales dieron un giro de 180 grados a la muerte violenta de dos jóvenes registrada a mediados de julio en el Parque de las Mascotas en el municipio de Sabaneta.

Lo que inicialmente se había reportado como el crimen de Melanie Sarahí Fajardo Rincón, de 17 años de edad, presuntamente a manos de su pareja sentimental identificada como Santiago Uribe Monsalve, de 20 años, quien posteriormente al aparecer atentó contra su vida, ahora es investigado bajo un doble homicidio.

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Esto por cuenta de la captura en los últimos días de Robinson Duque Castañeda, un hombre de 37 años, señalado de atacar con un arma blanca a las víctimas y causarles la muerte.

Según reveló la Fiscalía, las labores de policía judicial evidenciaron que el ahora procesado, habitante en situación de calles, es consumidor frecuente de sustancias estupefacientes y registra al menos 35 medidas correctivas por porte de armas blancas. Posiblemente bajo el efecto de drogas habría atentado contra los jóvenes que caminaban por la zona.



Durante las audiencias concentradas el capturado no se allanó a los cargos que le imputó el ente acusador por el delito de homicidio agravado, en concurso homogéneo y sucesivo y mientras avanza el juicio en su contra, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión.