Con alambre de púas sobre río Samaná pretendían cobrar “peaje” a turistas en San Luis, Antioquia

Una barrera de alambre de púas atravesada de orilla a orilla sobre el cauce del río Samaná, en jurisdicción de San Luis encendió las alertas por las restricciones que particulares al parecer pretendían imponer al tránsito de turistas y navegantes en este reconocido afluente del Oriente antioqueño.

El hecho se registró en la desembocadura de la quebrada La Tebaida a este afluente, un punto frecuentado por personas que recorren estos paisajes para realizar actividades recreativas y disfrutar de charcos naturales. Entre los lugares afectados por la instalación estaba El Cajón, cuyo acceso también habría quedado obstaculizado por el cerramiento.

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La situación comenzó a generar rechazo después de que imágenes y denuncias circularan ampliamente en redes sociales. En las publicaciones se cuestionaba que propietarios de terrenos cercanos pretendieran condicionar el paso por el afluente mediante supuestos cobros, una práctica que afectaba la movilidad de quienes llegan al sector para disfrutar de sus atractivos naturales.

Tras conocerse las denuncias, la fuerza pública y autoridades ambientales realizaron una visita de verificación para establecer lo ocurrido y tomar medidas frente a la instalación. Como resultado de esa intervención, ordenaron a los responsables del cerramiento abstenerse de repetir este tipo de actuaciones.



"A los dueños del predio a los que realizaron esta acción para notificarles la respectiva orden de policía, donde se les indica que les queda totalmente prohibido cerrar el acceso a este charco y a la quebrada como tal, pues nuestra Constitución y la ley protege los recursos naturales y los declara como de uso público", sostuvo un funcionario de la administración local que visitó la zona con la fuerza pública.

El incumplimiento de la medida policial podría acarrear multas de hasta 16 salarios mínimos diarios legales vigentes o incluso arresto. Ciudadanos piden mayor controles a las autoridades en cuencas hídricas de la subregión ya que aseguran que aunque no se mantienen este tipo de cercos, sí se han registrado casos similares en otros municipios.