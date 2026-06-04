Alerta por ocupación irregular de más de 550 bienes del Distrito de Medellín

Las recientes capturas de presuntos cabecillas delincuenciales en varias zonas de Medellín implicados, entre otros delitos, al loteo ilegal, han reabierto nuevamente el debate sobre posibles ocupaciones irregulares de predios de propiedad del distrito.

La problemática fue abordada en una reciente sesión del Concejo de la ciudad sobre el estado, uso y caracterización de diferentes inmuebles y donde desde la administración revelaron la recepción de un total de 553 reportes por ocupación irregular de estos bienes entre 2024 y 2026.

La concejal Claudia Carrasquilla expresó su preocupación por vacíos en materia de información de muchos de estos lugares, pero también de controles, pues del total de reportes hay 69 sobre los que no se conoce su estado; 484 están en procesos de restitución al distrito.

"¿Por qué ustedes no han logrado? Si la persona no lo está usufructuando de manera irregular, ¿por qué no se pide? ¿Por qué no se hace ese ese seguimiento y ese control para que esos bienes sean restituidos y vuelvan a estar en cabeza del distrito de la ciudad de Medellín para poderlos explotar económicamente?", argumentó.



En esta misma línea, el corporado Brisbany Arenas, indicó que requiere una mayor unificación de entidades para adelantar acciones de control, especialmente en zonas periféricas de la ciudad propensas a fenómenos de invasión.

"!Cada vez se encuentra aquí dos medellínes. La Medellín que fácilmente ustedes pueden manejar y que digamos que es, entre comillas, un sector, pero que cada vez está perdiendo control. Y la Medellín de los barrios populares, que uno dice, ¿dónde está realmente el Estado? Allí no está", destacó.

Según la administración de Medellín, el patrimonio inmobiliario de la ciudad supera los 5.6 billones de pesos y enfrenta retos importantes en materia de control, administración y recuperación.

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Aún no hay claridad sobre cuántos inmuebles se encuentran subutilizados o sin destinación efectiva, cuántos permanecen abandonados durante años o tienen dificultades jurídicas y administrativas para su aprovechamiento, así como tampoco cuáles poseen incumplimientos en contratos de arrendamiento.

Cifras de la Secretaría de Suministros y Servicios han consolidado un inventario de 3.765 bienes fiscales administrados con el apoyo de 26 dependencias. También hay 34.000 andenes, 25.000 vías y calzadas, más de 3.000 parques y zonas verdes.