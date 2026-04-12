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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ante temporada de lluvias, EPM intervino más de 16.000 sumideros y retiró material de quebradas

Ante temporada de lluvias, EPM intervino más de 16.000 sumideros y retiró material de quebradas

Recuperaron 3.000 metros cúbicos de residuos, material suficiente para el llenado de cerca de 150 volquetas, en ocho quebradas y 37 puntos críticos.

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