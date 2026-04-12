Ante temporada de lluvias, EPM intervino más de 16.000 sumideros y retiró material de quebradas

Al tiempo que las autoridades en la capital antioqueña han insistido en la cultura ciudadana como factor clave para evitar tragedias durante el primer periodo de lluvias de 2026, avanzan labores de mantenimiento para garantizar el adecuado funcionamiento de toda la infraestructura hidráulica de la ciudad.

Dichas acciones son lideradas por Empresas Públicas de Medellín, desde donde destacaron labores como la limpieza de 16.000 sumideros en puntos estratégicos del Valle de Aburrá, incluidos deprimidos viales y zonas de alto flujo como Villanueva, La Alpujarra, Bulerías, Terminal del Norte, Feria de Ganado, Transversal Inferior y Parques del Río.

De igual manera, se recuperaron 3.000 metros cúbicos de residuos, material suficiente para el llenado de cerca de 150 volquetas, en ocho quebradas y 37 puntos críticos. Entre ellas están: Santa Elena, La Iguaná, La Puerta, Piedras Blancas, Doña María, La Seca, La Rosa y La Malpaso.

Lluvias en Bello, Antioquia. Alcaldía de Bello

Santiago Wilches, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, destacó que la modelación hidráulica en el 70 % de las redes de alcantarillado, también han sido acciones que ayudan a anticipar distintos escenarios de lluvia y priorizar inversiones e intervenciones en los sitios en los que se observan dificultades.



"Venimos trabajando igualmente con las comunidades en todos estos ejercicios de de comunicación y toda la socialización para el cuidado de las cuencas. Incluso, en algunas de las cuencas venimos trabajando en la recolección de residuos sólidos", indicó.

EPM recordó que desde su centro de control realiza seguimiento en tiempo real a embalses, caudales, lluvias y operación de los sistemas, lo que permite tomar decisiones inmediatas ante eventos extremos.

Asimismo, informó que ha invertido cerca de 880.000 millones de pesos en el mejoramiento de la capacidad y las condiciones de la infraestructura para garantizar la continuidad del servicio de acueducto a través de una flexibilidad operativa.