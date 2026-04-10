Recomiendan decretar calamidad pública para atender emergencias por lluvias en Medellín

Las fuertes lluvias han provocado varias emergencias en los últimos días en Medellín como, por ejemplo, los desbordamientos de la quebrada La Presidenta que ocasionaron un enorme socavón en la Avenida El Poblado o la reciente muerte de un menor por crecientes en el barrio Manrique, por ello las autoridades se han reunido intentando buscar una solución a la problemática.

Tras una reunión del Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres se habló del balance de la temporada de lluvias que a la fecha han dejado 487 emergencias relacionadas con las precipitaciones que han caído en Medellín y que, al parecer, seguirán cayendo hasta casi mitad de año.

El director del DAGRD, Carlos Quintero, aseguró que la recomendación que se hizo para poder atender de manera inmediata las zonas más golpeadas es que se decrete lo más pronto posible la calamidad pública en la capital de Antioquia.

"Luego de analizar y revisar cada una de las emergencias y de los puntos críticos, el Consejo en pleno ha recomendado al señor alcalde decretar la calamidad pública en el distrito de Medellín por las fuertes lluvias, por las afectaciones y por las posibles afectaciones que también se tienen", dijo el funcionario.



Hay que mencionar que durante el 2026 las autoridades en Medellín han atendido 61 deslizamientos, 359 caída de árboles y 67 inundaciones que a su vez provocaron 635 inspecciones técnicas por riesgo que terminaron con 317 recomendaciones de evacuación.

Mientras se espera el decreto del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, las autoridades recuerdan que según los pronósticos del SIATA se proyecta el incremento de las lluvias con presencia de tormentas eléctricas para lo que resta de abril y se extenderían hasta mayo.