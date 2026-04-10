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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Recomiendan decretar calamidad pública para atender emergencias por lluvias en Medellín

Recomiendan decretar calamidad pública para atender emergencias por lluvias en Medellín

Durante 2026 los eventos de precipitación ya han ocasionado más de 450 emergencias en la ciudad.

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