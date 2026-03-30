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Fuertes lluvias generan emergencias viales y alertas en Santander

Las autoridades declararon alerta roja en cuatro municipios, especialmente por el aumento del caudal del Río Lebrija, que presenta alto riesgo de desbordamiento.

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