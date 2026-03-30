Fuertes lluvias generan emergencias viales y alertas en Santander

Las intensas lluvias registradas recientemente en Bucaramanga y su área metropolitana provocaron múltiples emergencias viales, afectando la movilidad y generando preocupación entre las autoridades y la ciudadanía.

De acuerdo con reportes de conductores, uno de los puntos más críticos se registró en el sector de Chimitá, donde se presentaron inundaciones que dificultaron el tránsito vehicular. Asimismo, se reportó la caída de árboles en distintos sectores del área metropolitana, lo que obligó a la intervención de organismos de emergencia para despejar las vías y evitar mayores afectaciones.

La situación también encendió las alertas en el departamento de Santander. Las autoridades declararon alerta roja en cuatro municipios, especialmente por el aumento del caudal del Río Lebrija, que presenta alto riesgo de desbordamiento.

Fuertes lluvias provocaron varias emergencias viales en Bucaramanga. Conductores reportaron inundaciones en el sector de Chimitá y caída de árboles en diferentes sectores del área metropolitana #MañanasBlu pic.twitter.com/YrWMgtmLgt — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 30, 2026

En alerta naranja se encuentran al menos 25 municipios, debido al comportamiento de importantes afluentes como los ríos Carare, Opón, Fonce y Suárez, cuyos niveles han venido en aumento por las precipitaciones.



Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para extremar medidas de precaución, evitar transitar por zonas inundadas y estar atentos a los comunicados oficiales, ante la posibilidad de nuevas lluvias en las próximas horas. Asimismo, se recomienda reportar cualquier emergencia a las líneas de atención para una reacción oportuna.

"Hay que tener mucha precaución durante está temporada de lluvias. Podrían presentar deslizamientos de tierra y desbordamientio de ríos y quebradas", señaló el director de la Oficina de Gestión de Riesgo de la Gobernación de Santander, Eduard Sánchez.

#Video Lluvias en Santander elevan riesgo de deslizamientos y mantienen ríos en alerta #VocesySonidos https://t.co/4N1ijEm5On — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 29, 2026

Entidades de gestión del riesgo continúan en monitoreo constante de los ríos y zonas vulnerables, con el fin de prevenir emergencias mayores y salvaguardar la integridad de los habitantes.

