Antioquia es el segundo departamento con más casos de robo de ganado en el país, según Fedegan

Antioquia es uno de los departamentos con más casos de robo de ganado en el país, así lo reveló la Federación Colombiana de Ganaderos, quien indicó que en Colombia se roban, en promedio, 6 vacas al día.

La Federación Colombiana de Ganaderos advirtió que en los últimos 14 años en Colombia se han reportado más de 33.000 robos de ganado. El departamento antioqueño se ubica, con 1781 casos, en el segundo rango de los más afectados, superado solo por los del primer rango que son los que tienen más de 2.000 casos como Cundinamarca y Meta.

¿Qué dicen los ganaderos?

Para el departamento de Antioquia la alta cifra representa que, al menos diariamente, se están robando al menos cuatro cabezas de ganado, lo que para los ganaderos resulta preocupante, así lo hizo saber Rodrigo Cortés, un líder ganadero de la zona del Magdalena Medio.

“últimamente se ha recrudecido los robos que, digámoslo así, la masiva que se ve entran y se roban 60 a 80 animales, si la otra el carnero que es día 1 día 2 diarios, que ese no se nota tanto porque pues la gente no hace digamos la bulla o no pone denuncia por un animal mientras se busca”, relató.

Es por está razón que la Federación Colombiana de Ganaderos ha puesto en marcha una estrategia de Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera, una red de alertas tempranas, donde los ganaderos afiliados pueden participar con el objetivo de fortalecer la colaboración con diversas instituciones en la prevención de delitos que perjudican al gremio.