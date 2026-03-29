Aprobaron cambios en Junta Directiva de la FLA: habrá igual participación pública y privada

En medio de diferentes polémicas y en un segundo debate, la Asamblea Departamental votó a favor de la transformación de la Junta Directiva de la Fábrica de Licores de Antioquia -FLA- que ahora tendrá igual participación pública y privada, situación que ha sido ampliamente criticada por varios sectores del departamento.

Lo que se menciona desde la Asamblea es que, “el proyecto tiene como objetivo principal modernizar el gobierno corporativo de la entidad, fortalecer su dirección estratégica y mejorar la capacidad técnica - empresarial en la toma de decisiones, en respuesta a los retos actuales del mercado”.

Tras la votación uno de los cambios más notorios es que la Junta Directiva pasa de cinco a seis integrantes, sumando al secretario de Desarrollo Económico de Antioquia y aumentando a tres los miembros independientes del sector privado. Además, será el gobernador Andrés Julián Rendón quien desempatará cuando no haya un acuerdo en la toma de decisiones.

Se explica que el proyecto de ordenanza también propone fortalecer los perfiles técnicos de los miembros independientes, exigiendoles una formación profesional con posgrado, amplia experiencia laboral, trayectoria en cargos directivos y juntas directivas, y, además, podrán ser removidos luego del primer año.



El diputado Luis Peláez sostuvo que estas personas, los integrantes independientes, no necesariamente actuarán siempre bajo la lógica que debe guiar a una compañía clave para la transferencia de recursos públicos que se invierten en temas como salud y educación.

"Lo que yo veo aquí es que van a privatizar las decisiones de la Fábrica de Licores de Antioquia. Usted me dice, no van a vender el patrimonio público. Pero qué más que van a privatizar las decisiones. Es que ese es el punto, ese es el problema", mencionó el diputado.

Por último, y teniendo en cuenta las dudas que se han generado por un supuesto proceso de privatización de la Fábrica de Licores de Antioquia, la Asamblea Departamental a través de un comunicado indicó, “esta ordenanza no implica ningún proceso de privatización, ratificando que la FLA continuará siendo una empresa 100 % pública, orientada a fortalecer su gestión y aporte al desarrollo del departamento”.