En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Domingo de Ramos
'Iván Mordisco'
Accidente de avión Hércules

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Aprobaron cambios en Junta Directiva de la FLA: habrá igual participación pública y privada

Aprobaron cambios en Junta Directiva de la FLA: habrá igual participación pública y privada

La Asamblea Departamental indicó, “esta ordenanza no implica ningún proceso de privatización, ratificando que la FLA continuará siendo una empresa 100 % pública".

Publicidad

Publicidad

Publicidad