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¿Cambiará la composición de la Junta Directiva de la FLA? Hoy será la última votación

En medio de la polémica por vacaciones del gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, los diputados votarán en el último debate sobre el tema.

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