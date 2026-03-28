¿Cambiará la composición de la Junta Directiva de la FLA? Hoy será la última votación

Un día clave para la Fábrica de Licores de Antioquia se vivirá este 28 de marzo en el recinto de la Asamblea Departamental donde en medio de una fuerte polémica en los últimos días se votará en segundo debate el proyecto de ordenanza que pretende transformar la composición de la Junta Directiva de esta entidad descentralizada del conglomerado público.

La iniciativa 04 de 2026 ha sido motivo de disputas, pues voces opositoras en la corporación y otros sectores sociales como sindicatos afirman que el proyecto pretende dejar en manos de intereses privados la toma de decisiones en la FLA.

En primer debate y acogiendo algunas proposiciones se acordó que el órgano directivo estará conformado por tres representantes de la administración departamental, incluyendo al gobernador, y otros tres miembros independientes adscritos al sector privado nombrados por el mandatario de turno.

Los promotores de este cambio destacan la posibilidad de tener un mayor margen de maniobra para que los cargos privados los ocupen profesionales de amplia trayectoria que enriquezcan la toma de decisiones técnicas y acordes a lo que requiere la industria licorera moderna.



El diputado Luis Peláez sostuvo que estas personas no necesariamente actuarían siempre bajo la lógica que debe guiar a una compañía clave para la transferencia de recursos públicos que se invierten en temas como salud y educación.

"Lo que yo veo aquí es que van a privatizar las decisiones de la Fábrica de Licores de Antioquia. Usted me dice, no van a vender el patrimonio público, pero ¿qué más que van a privatizar las decisiones? Es que ese es el punto, ese es el problema", insistió el diputado.

Se espera que en la plenaria de la Asamblea estén presentes para la discusión final diferentes sectores dispuestos a entregar las apreciaciones que los corporados también deberían tener en cuenta para tomar cualquier decisión sobre una de las empresas más importantes para el departamento.

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Hay cuestionamientos en el ambiente por la prisa para el trámite de la iniciativa, la citación un sábado previo al inicio de la Semana Santa y la ausencia en el debate del gerente de la FLA, Esteban Ramos, por un periodo de vacaciones concedido hasta el próximo 1 de abril.