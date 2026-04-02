Así están las vías de Antioquia para el tránsito de 1,5 millones de vehículos esta Semana Santa

Aunque el plan éxodo en Antioquia se viene dando desde los primeros días de esta Semana Mayor, las autoridades continúan con el despliegue de capacidades para que en total 1.5 millones de vehículos se movilicen por las vías en el departamento, donde hay varias novedades asociadas a las lluvias.

Según la Gobernación de Antioquia, persisten el cierre total en la vía Concordia-Betulia, donde se registró pérdida de banca debido a una falla geológica, lo que se suma a otras tres puntos con afectaciones según el Invías: el sector La Mansa - Peñalisa, por movimiento en masa y pérdida de la banca en el kilómetro 36, donde hay paso alternado de 6:00 am a 8:30 am. y en el sector Necoclí – Puerto Rey, en los kilómetros 16 y 62 por daños en los puentes “Mulatos” y “Río San Juan”, respectivamente.

Las rutas alternas para ir a Betulia o Urrao durante estos días santos, son las comprendidas entre Salgar-Concordia, Concordia-El Socorrro-Betulia, La Usa, Caicedo-Urrao o Urrao-Altamira-Cangrejo.

El secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, anunció que hay frentes activos por atención de emergencias en vías del Suroeste (12 vías), Urabá (11), Occidente (cinco), Oriente (cinco), Nordeste (tres), Norte (dos) y Bajo Cauca (uno). "Tenemos restricción de carga pesada, jueves, en las vías de orden nacional, desde las seis de la mañana hasta las tres de la tarde. Además de eso, contamos con 39 frentes de maquinaria amarilla en las vías a cargo del departamento", indicó.



En cuanto a las medidas en el sector Las Areneras, donde se ejecutan obras de Pacífico 1, la concesión Covipacífico anunció cuáles serán las restricciones que habrá en este corredor vial durante estos días de Semana Santa en el tramo Ancón Sur-Primavera-Camilo C-Bolombolo.

Este jueves habrá restricciones de 6:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, mientras que viernes y sábado no habrá cierres de ningún tipo. El domingo se hará cierre de 10:00 de la mañana a 11:00 de la noche, las cuales rigen para los vehículos de carga. Para vehículos particulares habrá tránsito libre.



Medidas para la operación retorno

Ahora bien, para la operación retorno, habrá dos tránsitos unidireccionales en horarios establecidos: uno será este domingo en el Túnel de Oriente, que será de 5:00 de la tarde a las 9:00 de la noche, en sentido Rionegro-Medellín, por lo que quienes necesiten ir hacia el Oriente en ese periodo de tiempo, puede optar por la variante a Palmas o la autopista Medellín-Bogotá.

El otro será sábado y domingo, desde el sector Camilo C (kilómetro 81+700) hasta el kilómetro 98+100, entre las 3:00 de la tarde y las 7:00 de la noche en sentido Suroeste-Medellín. Desde la capital antioqueña hasta el Suroeste hay como vía alterna la que comprenden entre Santa Fe de Antioquia-Bolombolo o La Pintada-Santa Bárbara-Bolombolo.

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También habrá restricción para vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas, en vías nacionales como Barbosa – Cisneros – San José del Nus; Primavera – Amagá – Bolombolo – Ciudad Bolívar; Primavera – La Pintada – La Felisa – La Manuela.