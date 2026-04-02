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Así están las vías de Antioquia para el tránsito de 1,5 millones de vehículos esta Semana Santa

La Gobernación aseguró que hay 39 frentes de obras en los principales tramos para atender derrumbes. Se estima que serán en total 2 millones de viajeros desde y hacia Medellín durante estas fechas.

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