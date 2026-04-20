Ataque armado dejó dos muertos y seis heridos en discoteca de Yarumal, Antioquia

Sigue la preocupación en el Norte de Antioquia por hechos violentos que no solo se registran por cuenta de grupos armados en zona rural, sino también en el área urbana de las localidades.

Este es el caso del municipio de Yarumal donde en las últimas en medio de una balacera en un establecimiento comercial dos hombres que fueron identificados como Jhon Mario Eusse y Diego Edison Velásquez resultaron muertos.

Videos en redes sociales han dado cuenta de los momentos de inquietud que se vivieron muy cerca del epicentro del ataque armado, mientras otras personas departían en un lugar similar del barrio La 70.

Se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre las circunstancias del hecho violento, quiénes serían los responsables y el estado de salud de las seis personas, dos de ellas mujeres, que resultaron heridas: Manuela Muñoz Vélez, Veronica Yulieth Muñoz Rodriguez, Johnny Mauricio Ossa Zapata, Robinson Arley Preciado Rúa, José Luis Cardenas Velasquez y Juan David Palacio Betancur.