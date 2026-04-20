En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque contra producción de 'Sin senos sí hay paraíso'
Aeropuerto El Dorado
Terremoto en Japón
Falcao

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ataque armado dejó dos muertos y seis heridos en discoteca de Yarumal, Antioquia

Ataque armado dejó dos muertos y seis heridos en discoteca de Yarumal, Antioquia

Las autoridades investigan lo ocurrido en esta situación, cuyos responsables serían miembros del Clan del Golfo.

Ataque sicarial en Yarumal, Antioquia.jpg
Ataque sicarial en Yarumal, Antioquia.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

Sigue la preocupación en el Norte de Antioquia por hechos violentos que no solo se registran por cuenta de grupos armados en zona rural, sino también en el área urbana de las localidades.

Este es el caso del municipio de Yarumal donde en las últimas en medio de una balacera en un establecimiento comercial dos hombres que fueron identificados como Jhon Mario Eusse y Diego Edison Velásquez resultaron muertos.

Videos en redes sociales han dado cuenta de los momentos de inquietud que se vivieron muy cerca del epicentro del ataque armado, mientras otras personas departían en un lugar similar del barrio La 70.

Se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre las circunstancias del hecho violento, quiénes serían los responsables y el estado de salud de las seis personas, dos de ellas mujeres, que resultaron heridas: Manuela Muñoz Vélez, Veronica Yulieth Muñoz Rodriguez, Johnny Mauricio Ossa Zapata, Robinson Arley Preciado Rúa, José Luis Cardenas Velasquez y Juan David Palacio Betancur.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Yarumal

Noticias de hoy

sicariato

Publicidad

Publicidad

Publicidad