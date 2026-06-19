Atentaron contra Verónica Estrada, representante electa del Pacto Histórico, en zona rural de Urrao

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, un hecho de orden público encendió las alarmas en materia de seguridad en el Suroeste de Antioquia tras la denuncia de un atentado por parte de una integrante del Pacto Histórico.

Se trata de la representante a la Cámara electa, Verónica Estrada, quien confirmó que el vehículo de su esquema de seguridad en el que se movilizaba en zona rural del municipio de Urrao recibió un impacto de bala.

Preliminarmente se conoce que los hechos ocurrieron en la vereda El Volcán, más cerca en distancia al casco urbano de la vecina localidad de Betulia, hasta donde llegó Estrada para denunciar lo ocurrido. Así lo aseguró a Blu Radio el alcalde de este municipio, Néstor Camilo Serna.

"Lo que se escuchó, los rumores en la comunidad es que había una congresista perdida entre la vía Betulia y Urrao. Pero minutos después llegó a la cabecera municipal, se dirigió hacia el comando de policía, se verificó su estado, todos los ocupantes, su esquema de seguridad y, pues, todos, gracias a dios, estaban bien. Pero la camioneta sí recibió un impacto de arma de fuego", dijo el mandatario.



Tras determinar que estaban dadas las condiciones de seguridad, la política junto a su esquema de seguridad emprendió el regreso hacia la ciudad de Medellín, mientras que en la subregión se coordinan acciones para dar con el paradero de los responsables de esta situación.